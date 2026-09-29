В Турции задержали главу судейского комитета
Вместе с главным судьей полиция задержала еще шестерых человек.
Операция прошла одновременно в четырех провинциях — Стамбуле, Анкаре, Элязыге и Манисе.
Расследование касается возможного вмешательства в формирование категорий арбитров, их назначения на матчи, выставление оценок и результаты экзаменов по правилам. Также следствие изучает заявления о моббинге и фальсификации официальных документов.
Помимо Гюндогду, задержали главу Ассоциации действующих футбольных арбитров Турции Ферди Карадорук, бывшего заместителя председателя MHK Ахмет Шахина, бывшего члена комитета Юнус Йылдырым и еще троих представителей судейской системы.
Министр юстиции Турции Акин Гюрлек заявил, что власти намерены расследовать заявления, которые могут подрывать доверие к турецкому футболу.
В ноябре 2025 года, Турецкая футбольная федерация отстранила 149 арбитров после расследования, выявившего у профессиональных судей букмекерские счета.
Напомним, бывший игрок Ман Сити, убивший двух людей, умер в возрасте 32 лет
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