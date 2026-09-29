iSport.ua
Русский Українська
Футбол

В Турции задержали главу судейского комитета

Председатель Центрального судейского комитета Турецкой футбольной федерации (MHK) Ферхат Гюндогду был задержан в рамках расследования предполагаемых нарушений в системе футбольного судейства.
Сегодня, 17:02       Автор: Сергей Носенко
Ферхат Гюндогду / tff.org
Ферхат Гюндогду / tff.org

Вместе с главным судьей полиция задержала еще шестерых человек.

Операция прошла одновременно в четырех провинциях — Стамбуле, Анкаре, Элязыге и Манисе.

Расследование касается возможного вмешательства в формирование категорий арбитров, их назначения на матчи, выставление оценок и результаты экзаменов по правилам. Также следствие изучает заявления о моббинге и фальсификации официальных документов.

Помимо Гюндогду, задержали главу Ассоциации действующих футбольных арбитров Турции Ферди Карадорук, бывшего заместителя председателя MHK Ахмет Шахина, бывшего члена комитета Юнус Йылдырым и еще троих представителей судейской системы.

Министр юстиции Турции Акин Гюрлек заявил, что власти намерены расследовать заявления, которые могут подрывать доверие к турецкому футболу.

В ноябре 2025 года, Турецкая футбольная федерация отстранила 149 арбитров после расследования, выявившего у профессиональных судей букмекерские счета.

Напомним, бывший игрок Ман Сити, убивший двух людей, умер в возрасте 32 лет

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: турция

Статьи по теме

Уже в этом сезоне? Бен Сулайем намекнул на возвращения топ этапа Уже в этом сезоне? Бен Сулайем намекнул на возвращения топ этапа
Турецкого фигуриста подозревают в сексуальном насилии по отношению к детям Турецкого фигуриста подозревают в сексуальном насилии по отношению к детям
На бывшего игрока сборной Турции совершили попытку покушения На бывшего игрока сборной Турции совершили попытку покушения
Верес усилился легионером из турецкого клуба Верес усилился легионером из турецкого клуба

Видео

Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций
Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся с Грузией во втором туре Лиги наций
просмотров
Футбол сегодня: новое испытание для чемпионов мира
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей девятого тура
просмотров
NaVi проиграли в гранд-финале PGL Wallachia Season 9
просмотров

Последние новости

Бокс18:22
"Врач посоветовал мне не драться, но я сказал: "Нет": Уайт рассказал о переломе ноги перед боем с Итаумой
Лига наций17:39
Болельщики Украины и Грузии устроили необычную перекличку
Футбол17:02
В Турции задержали главу судейского комитета
Бокс16:21
Кличко подал в суд после смерти жены
Европа14:53
Бывший игрок Ман Сити, убивший двух людей, умер в возрасте 32 лет
Лига наций14:27
Украина - Северная Ирландия: прогноз на матч Лиги наций 2 октября
Бокс12:34
Райан Гарсия предложил замену бою Фьюри — Джошуа
Европа11:52
Малиновский перенес операцию
Лига наций11:07
Известны причины замены Пономаренко и Ваната в перерыве
Лига наций10:51
Трубин: Рад играть матчи, особенно учитывая все, что происходит
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK