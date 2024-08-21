Верес усилился легионером из турецкого клуба

Ровенский Верес совершил достаточно громкий трансфер.

Как сообщает пресс-служба «народного клуба», в команду перешел 20-летний камерунский вингер Самуэль Нонго. Детали трансфера остаются неизвестными.

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Ранее Нонго выступал за турецкую Адану Демирспор. За основной состав команды сыграл 3 матча.

Нонго является универсальным игроком группы атаки. Может сыграть на обоих флангах и в центре нападения.

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