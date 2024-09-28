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На бывшего игрока сборной Турции совершили попытку покушения

Серхата Акина пытались застрелить после игры Фенербахче.
Сегодня, 13:34
Cерхат Акын (под 24 номером) / Getty Images
Cерхат Акын (под 24 номером) / Getty Images

Экс-футболист сборной Турции и Фенербахче Серхат Акин перенес попытку покушения.

Как сообщил сам бывший игрок в своем Instagram, в него стреляли после поединка «желтых канареек» против Юниона Сен-Жилуаза в Лиге Европы.

Произошло это на выходе из телевизионной студии канала, где Акин работал в качестве эксперта на этом матче.

Серхат продемонстрировал окровавленную ногу, в которую удалось выстрелить нападающему, спрятавшему свое лицо за маской.

Акина увезли в больницу, его жизни ничего не угрожает, но он все равно перенесет хирургическое вмешательство.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фенербахче турция

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