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Баскетбол

Дерби Фенербахче и Галатасарая стало причиной громкого скандала в турецком баскетболе

Игроки "желтых канареек" не будут выступать за сборную Турции из-за жеста ее главного тренера.
Сегодня, 19:44
Фенербахче - Галатасарай / Getty Images
Фенербахче - Галатасарай / Getty Images

Несколькими днями ранее состоялось центральное противостояние всей Турции между Фенербахче и Галатасараем.

Несмотря на преимущество по всем статистическим показателям, команда Жозе Моуриньо уступила на своем поле со счетом 1:3.

Интересно, что этот матч стал причиной крупного скандала в турецком баскетболе.

Во вторник, 24 сентября, в Стамбуле прошел товарищеский матч между Галатасараем и Панатинаикосом.

Остроту этому поединку решил добавить главный тренер греческого клуба Эргин Атаман, который с 2012 по 2017 год возглавлял "львов".

Перед стартом игры Атаману подарили памятную футболку, а по завершению встречи 58-летний наставник подошел к сектору, где располагались ультрас Галатасарая, и показал им пальцами жест, указывающий на счет прошедшего футбольного матча.

Эргин Атаман
Эргин Атаман

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Могло показаться, что в этом ничего такого нет. Но проблема состоит в том, что Атаман является действующим главным тренером сборной Турции.

Естественно, фанаты Фенербахче не могли оставить это просто так, набросившись на Атамана и его семью в социальных сетях.

И несмотря на то, что он принес извинения и указал на то, что не имел в виду ничего плохого, с уважением относясь к Фенербахче, сам стамбульский клуб выступил с красноречивым заявлением.

Фенербахче принял решение не отпускать своих игроков в расположение сборной Турции до тех пор, пока Атаман остается ее главным тренером.

"Его действия проявили большое неуважение к нашему сообществу, к достоинству, которым якобы должен обладать тренер сборной и даже нашей стране. Мы проигнорировали его извинения перед нашим сообществом".

"Он перешел все границы на позиции, которая требует таких безоговорочных качеств как уважение и беспристрастность", - говорится в заявлении клуба.

Такое решение может нанести серьезный удар по национальной команде, так как в составе Фенербахче выступают три ключевых баскетболиста сборной, а именно Мелих Махмутоглу, Сертач Шанли и Тарик Биберович.

В ноябре Турции предстоит сыграть в двух матчах группового этапа отбора на Евробаскет-2025 против Венгрии. После двух туров турки занимают второе место группы В, уступая лишь Италии.

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