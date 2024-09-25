Дерби Фенербахче и Галатасарая стало причиной громкого скандала в турецком баскетболе

Игроки "желтых канареек" не будут выступать за сборную Турции из-за жеста ее главного тренера.

Несколькими днями ранее состоялось центральное противостояние всей Турции между Фенербахче и Галатасараем.

Несмотря на преимущество по всем статистическим показателям, команда Жозе Моуриньо уступила на своем поле со счетом 1:3.

Интересно, что этот матч стал причиной крупного скандала в турецком баскетболе.

Во вторник, 24 сентября, в Стамбуле прошел товарищеский матч между Галатасараем и Панатинаикосом.

Остроту этому поединку решил добавить главный тренер греческого клуба Эргин Атаман, который с 2012 по 2017 год возглавлял "львов".

Перед стартом игры Атаману подарили памятную футболку, а по завершению встречи 58-летний наставник подошел к сектору, где располагались ультрас Галатасарая, и показал им пальцами жест, указывающий на счет прошедшего футбольного матча.

Эргин Атаман

Читай также: Днепр победил Констанцу в первом матче квалификации FIBA Europe Cup

Могло показаться, что в этом ничего такого нет. Но проблема состоит в том, что Атаман является действующим главным тренером сборной Турции.

Естественно, фанаты Фенербахче не могли оставить это просто так, набросившись на Атамана и его семью в социальных сетях.

И несмотря на то, что он принес извинения и указал на то, что не имел в виду ничего плохого, с уважением относясь к Фенербахче, сам стамбульский клуб выступил с красноречивым заявлением.

Фенербахче принял решение не отпускать своих игроков в расположение сборной Турции до тех пор, пока Атаман остается ее главным тренером.

"Его действия проявили большое неуважение к нашему сообществу, к достоинству, которым якобы должен обладать тренер сборной и даже нашей стране. Мы проигнорировали его извинения перед нашим сообществом".

"Он перешел все границы на позиции, которая требует таких безоговорочных качеств как уважение и беспристрастность", - говорится в заявлении клуба.

KAMUOYUNA AÇIKLAMA



A Erkek Milli Takımı Başantrenörü şahsın, 24 Eylül 2024 tarihinde antrenörlüğünü yaptığı takımın maçının ardından tribünler üzerinden kamuoyuna sergilediği tavır herkesin malumudur.



Karakteri, bugüne dek ortaya koydukları, tavrı ve tarzıyla misyonu belli… pic.twitter.com/Ue1mLswwQq — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 25, 2024

Такое решение может нанести серьезный удар по национальной команде, так как в составе Фенербахче выступают три ключевых баскетболиста сборной, а именно Мелих Махмутоглу, Сертач Шанли и Тарик Биберович.

В ноябре Турции предстоит сыграть в двух матчах группового этапа отбора на Евробаскет-2025 против Венгрии. После двух туров турки занимают второе место группы В, уступая лишь Италии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!