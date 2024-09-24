iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Днепр победил Констанцу в первом матче квалификации FIBA Europe Cup

Украинский коллектив одержал непростую победу.
Вчера, 22:29

В рамках квалификации FIBA Europe Cup Днепр встретился с румынской Констанцей.

Команды продемонстрировали очень близкую игру, держа зрителей в напряжении до последних секунд, но украинский коллектив все же оказался сильнее со счетом 71:69.

Подопечные Владимира Коваля победили в первой и третьей четверти, вторая четверть завершилась в пользу румын, а четвертая с ничейным счетом.

Ответный матч состоится уже послезавтра, 26 сентября, победитель пары попадет в групповой этап во французский Шоле, швейцарский Фрибург и бельгийский Антверпен.

Отметим также, что оба матча пройдут на площадке Констанцы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: днепр

Статьи по теме

Экс-игрок Днепра и Лейкерс может продолжить карьеру в Европе Экс-игрок Днепра и Лейкерс может продолжить карьеру в Европе
Экс-футболист Днепра вернулся в родной клуб на "смешную" зарплату Экс-футболист Днепра вернулся в родной клуб на "смешную" зарплату
ФИФА не признала Днепр-1 правопреемником Днепра ФИФА не признала Днепр-1 правопреемником Днепра
Известный экс-полузащитник Ворсклы, Динамо и Днепра завершил карьеру Известный экс-полузащитник Ворсклы, Динамо и Днепра завершил карьеру
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони
Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Калинина немного поднялись, Костюк - по-прежнему первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа00:23
Тренер Дженоа: Малиновский невероятный человек и настоящий профессионал
Вчера, 23:59
Европа23:59
Реал не без проблем, но обыграл Алавес
Европа23:56
Челси с ассистом Мудрика разгромил соперника в Кубке Лиги
Европа23:44
Манчестер Сити на классе обыграл Уотфорд в матче Кубка лиги
Европа23:16
Брэйтуэйт стал самым молодым игроком Сити в XXI веке
Европа22:59
Мудрик отметился первым голевым действием в сезоне-2024/25 на внутренней арене
Европа22:45
Легенду Арсенала задержали по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии после Октоберфеста
Баскетбол22:29
Днепр победил Констанцу в первом матче квалификации FIBA Europe Cup
Европа22:05
Мареска - о Мудрике: Я не думаю, что дело в недостатке уверенности
Европа21:59
Ярмоленко: Будет интересно проверить себя в игре с Лацио
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK