Днепр победил Констанцу в первом матче квалификации FIBA Europe Cup

В рамках квалификации FIBA Europe Cup Днепр встретился с румынской Констанцей.

Команды продемонстрировали очень близкую игру, держа зрителей в напряжении до последних секунд, но украинский коллектив все же оказался сильнее со счетом 71:69.

Подопечные Владимира Коваля победили в первой и третьей четверти, вторая четверть завершилась в пользу румын, а четвертая с ничейным счетом.

Ответный матч состоится уже послезавтра, 26 сентября, победитель пары попадет в групповой этап во французский Шоле, швейцарский Фрибург и бельгийский Антверпен.

Отметим также, что оба матча пройдут на площадке Констанцы.

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