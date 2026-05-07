Уже в этом сезоне? Бен Сулайем намекнул на возвращения топ этапа

Турция может вернуться в календарь Формулы-1 уже в 2026 году.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем рассказал, что может стать фактором проведения Гран-при Турции в этом сезоне.

Напомним, что Формула-1 и турецкие организаторы подписали соглашение на проведение этапа в Стамбуле в сезоне-2027, однако ситуация может измениться. Есть некоторые условия и факторы, из-за которых мы можем увидеть гонку уже в этом сезоне.

Отмечается, что если трасса в Истанбул-Парке будет омологирована и в календаре появится ещё один перерыв, то вполне возможно увидеть гонку в Турции. Ещё один фактор, из-за которого Гран-при может пройти, это новое обострение конфликта на Ближнем Востоке.

А именно, из-за того, что некоторые этапы в Саудовской Аравии и Бахрейне могут вовсе не состояться. И чтобы не уменьшать количество этапов, Формула-1 может также вернуться в Стамбул раньше запланированного срока.

К слову, ранее сообщалось, что Бахрейн и Саудовская Аравия претендуют на новые даты.

