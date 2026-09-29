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Денег нет: сборная Украины по биатлону столкнулась с проблемами при подготовке к сезону

Из-за проблем с государственным финансированием федерации биатлона Украины приходится искать дополнительные, в том числе внебюджетные, средства.
Сегодня, 21:57       Автор: Сергей Носенко
Биатлон / Getty Images
Биатлон / Getty Images

Президент ФБУ Иван Крулько рассказал об этом в комментарии 24 Каналу.

"Мы, понимая, что у нас сейчас подходит самый ответственный этап подготовки к зимнему сезону, находим разные возможности, в том числе и внебюджетные, для того, чтобы не срывать подготовку к зимнему сезону. Вот этим и занимаемся. Это наша ответственность, и мы стараемся это делать", — сказал Крулько.

При этом глава федерации подчеркнул, что подготовка команды продолжается и очередной тренировочный сбор не отменен.

"Команда едет, сбор проходит. Все хорошо. Надеемся, что ситуация с финансированием бюджета решится в ближайшее время и следующие сборы мы будем проводить планово", — добавил Крулько.

Сбор женской команды А в немецком Оберхофе частично профинансирует Международный союз биатлонистов (IBU). Однако выделенных средств достаточно для проживания только 15 членов украинской делегации — спортсменок, тренеров и медицинского персонала. Из-за этого часть биатлонисток команды А останется в Украине и проведет подготовительный сбор в Сянках.

Напомним, ранее федерация биатлона Украины опровергла информацию об исключении Валерии Дмитренко из состава национальной команды на подготовку к сезону-2026/27.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Федерация биатлона Украины

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