"Обвинения только навредят": ФБУ призвала воздержаться от оскорблений украинских биатлонистов

Федерация биатлона Украины выступила с заявлением, призвав болельщиков воздержаться от оскорблений и обвинений в адрес украинских биатлонистов.

"Мы все год живем в войне. И, конечно, это отражается в эмоциональном состоянии каждого. Как болельщиков, так и спортсменов. Каждый из нас ведет свою борьбу, и у каждого она важна. Наша стабильность и процветание тоже зависит от каждого.

Мы уважаем всех болельщиков и журналистов, но также просим с уважением относиться и к нашим биатлонистам. Мы, как Федерация биатлона Украины, готовы к вашей критике и эмоциональным реакциям. Мы готовы с вами открыто дискутировать о выступлениях и результатах на международных аренах или будущем нашего биатлона. Со своей стороны мы также проводим работу с нашими спортсменами по профессиональному подходу в работе вне соревнований и тренировок.

Читай также: Украинский биатлон в упадке, Йоханнес Бе – лучший, а Джима отметилась необычным достижением: итоги ЧМ в Германии

Но мы призываем всех воздержаться от оскорблений и хейта в адрес наших спортсменов. Ваше желание видеть биатлонистов на пьедесталах понятно и оно общее для всей биатлонной семьи. Однако ваши слишком эмоциональные высказывания не принесут пользы. А персональные оскорбления и обвинения только навредят.

Каждый может ошибиться. Каждый может поддавшись эмоциям, выразиться остро. У каждого бывают взлеты и падения. Эмоциональное состояние спортсмена так же важно, как и физическое. Поэтому давайте беречь друг друга ради общих достижений. И давайте помнить, что мы все одна большая биатлонная семья. Наши биатлонисты поднимают флаг страны Украины, в которой мы все с вами живем, за которую мы все болеем и ждем Победы", - говорится в заявлении ФБУ.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.