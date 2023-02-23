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"Обвинения только навредят": ФБУ призвала воздержаться от оскорблений украинских биатлонистов

Федерация обратилась к болельщикам по поводу их реакции на результаты украинских спортсменов.
Сегодня, 10:44
ФБУ призвала воздержаться от критики украинских биатлонистов / Getty Images
ФБУ призвала воздержаться от критики украинских биатлонистов / Getty Images

Федерация биатлона Украины выступила с заявлением, призвав болельщиков воздержаться от оскорблений и обвинений в адрес украинских биатлонистов.

"Мы все год живем в войне. И, конечно, это отражается в эмоциональном состоянии каждого. Как болельщиков, так и спортсменов. Каждый из нас ведет свою борьбу, и у каждого она важна. Наша стабильность и процветание тоже зависит от каждого.

Мы уважаем всех болельщиков и журналистов, но также просим с уважением относиться и к нашим биатлонистам. Мы, как Федерация биатлона Украины, готовы к вашей критике и эмоциональным реакциям. Мы готовы с вами открыто дискутировать о выступлениях и результатах на международных аренах или будущем нашего биатлона. Со своей стороны мы также проводим работу с нашими спортсменами по профессиональному подходу в работе вне соревнований и тренировок.

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Но мы призываем всех воздержаться от оскорблений и хейта в адрес наших спортсменов. Ваше желание видеть биатлонистов на пьедесталах понятно и оно общее для всей биатлонной семьи. Однако ваши слишком эмоциональные высказывания не принесут пользы. А персональные оскорбления и обвинения только навредят.

Каждый может ошибиться. Каждый может поддавшись эмоциям, выразиться остро. У каждого бывают взлеты и падения. Эмоциональное состояние спортсмена так же важно, как и физическое. Поэтому давайте беречь друг друга ради общих достижений. И давайте помнить, что мы все одна большая биатлонная семья. Наши биатлонисты поднимают флаг страны Украины, в которой мы все с вами живем, за которую мы все болеем и ждем Победы", - говорится в заявлении ФБУ.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФБУ Федерация биатлона Украины

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