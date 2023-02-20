Украинский биатлон в упадке, Йоханнес Бе – лучший, а Джима отметилась необычным достижением: итоги ЧМ в Германии

В Оберхофе (Германия) состоялась чемпионат мира по биатлону. В рамках соревнования прошли 12 гонок.

Каждый заезд получил своих победителей и призеров, среди которых, к сожалению, не оказалось украинских спортсменов. Несмотря на это, зрители получили массу эмоций об победителей, а также выступлений биатлонистов.

ISPORT.ua подводит итоги чемпионата мира по биатлону.

Лучший биатлонист

В Германии состоялись все виды гонок: спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт, эстафета, смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета. По итогам этих заездов норвежский биатлонист Йоханнес Бе показал фантастический результат для самого себя и мирового биатлона.

Казалось бы, что норвежец уже пережил свой пик, но из года в год он становится сильнее, что доказал в Германии. Он за эти гонки выиграл пять золотых медалей, в эстафете стал вторым, а в масс-старт приехал к финишу третьим.

Йоханнес Тиннес Бе / Источник: Getty Images

Можно только удивляться, как это ему удается делать. Стоит отметить, что в личном зачете Кубка мира Йоханнес продолжает лидировать, опережая своего соотечественника Стурла Легрейд, который практически везде находится в шаге от "короля биатлона".

Лучшая биатлонистка

В женском биатлоне все не так очевидно, ведь на чемпионате мира не было так, что одна спортсменка забрала все награды или же показывала топ-результаты на протяжении всех заездов.

У девушек можно выделить: Ханна Эберг (Швеция), Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия), Жюлья Симон (Франция), Лиза Виттоцци (Италия), Дениз Херрманн-Викк (Германия). Каждая представительница своей страны показала определенные результаты, по которым можно ее оценивать.

В первой индивидуальной гонки соревнования лучшим образом проявила себя Дениз Херрманн-Викк, которая выиграла спринт, а затем стала второй в гонке преследования. В эстафета она помогла команде быть второй, но в других гонка не принимала участие или показала посредственные результаты.

Лиза Виттоцци / Источник: Getty Images

Итальянка Лиза Виттоцци по ходу сезона набрала неплохую форму, которая позволила ей выступить достойно в Германии. Девушка пропустила лишь гонку преследования, но ей не помешало в остальных заездах завоевать четыре медали – одна золотая (эстафета), одно серебро (смешанная эстафета) и две бронзы (индивидуальная гонка и одиночная смешанная эстафета). Такие результаты вполне достойные, учитывая конкуренцию в женском биатлоне.

Француженка Жюлья Симон, которая лидирует в личном зачете, была в вершине списка или рядом с топом, но в итоге выиграла лишь три медали – одно золото и две бронзы.

Многократная чемпионка и призерка соревнований Марте Олсбю Ройселанд из Норвегии не может показывать свои лучшие результаты в текущем сезоне. Несмотря на это, девушка на главном турнире сезона сумела выиграть два золото (одиночная смешанная эстафета и смешанная эстафета) и одну бронзу (гонка преследования).

Ханна Эберг / Источник: Getty Images

Несмотря на награды и результаты биатлонисток, лучше всего проявила себя шведка Ханна Эберг. Девушка показывала посредственные результаты по ходу сезона, хоть ждали от нее борьбы за Большой хрустальный глобус. Сейчас же она доказала и показала, что готова бороться, несмотря на свою не лучшую форму.

Шведка в Германии выиграла два золота (индивидуальная гонка и масс-старт), серебро (спринт), бронзу (эстафета). Также она была близка к наградам в смешанных эстафетах, если бы партнеры ее бы не подвели. Эберг напомнила о себе, когда достигала хороших и отличных результатов, а также боролась за главный трофей сезона – Большой хрустальный глобус. В этом сезоне ей уже будет трудно завоевать его, но на чемпионате мира она точно была лучшей.

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Медальный зачет чемпионата мира по биатлону

Норвегия — 13 медалей (5 золотых, 5 серебряных, 3 бронзовых). Швеция — 11 медалей (3, 3, 5). Франция — 4 медали (2, 0, 2). Германия — 3 медали (1, 2, 0). Италия — 4 медали (1, 1, 2). Австрия — 1 медаль (0, 1, 0).

Итоги для Украины

Украинские биатлонисты не смогли завоевать награды ни в одной из гонок, что стало, скорее не неожиданностью, а результатом всего сезона. Конечно, можно списывать на то, что лидеры не в форме, были травмы и есть проблемы со здоровьем, а к этому добавить влияние полномасштабной войны в Украине с россией. К тому же, в Оберхофе мы выигрывали лишь одну медаль за последние пять лет – в далеком 2018-м году Вита Семеренко выиграла бронзу в гонке преследования.

Казалось бы, что многие факторы говорили против нас, но надежды точно то были хотя бы на медаль. Сейчас после турнира стоит понимать, что украинский биатлон попал в период застоя – вперед развития нет, а удержать текущие позиции все труднее и труднее.

Дмитрий Пидручный / Источник: Getty Images

Единственным лучиком света стал капитан мужской команды Дмитрий Пидручный. Биатлонист пропустил большую часть сезона из-за травмы колена. Он успел восстановиться и провести даже подготовительные заезды на Кубке IBU, где выиграл медаль. В Германии же он не разочаровал в индивидуальных стартах: в спринте стал пятым, в гонке преследования восьмым, а в масс-старте приехал 23-м. Но вот где провалился, так в эстафете – четыре штрафных круга на одной стрельбе. Несмотря на это, он все равно стал лучшим из Украины на чемпионате мира в Германии.

Неплохое выступление показал Антон Дудченко, который дважды был в ТОП-25, а также получил право участвовать в масс-старте. Однажды выстрелил Антон Тищенко, который стал 12-м в индивидуальной гонке. Со стрельбой было все отлично – 0 промахов (всего два биатлониста закончили гонку с чистой стрельбой), но вот ходом проиграл более четырех минут. Артем Прима, Богдан Цымбал, Денис Насыко боролись, но до ТОП-10 были далеки.

Юлия Джима / Источник: biathlon.com.ua

Среди женщин наилучшим образом проявила себя Юлия Джима. Украинка вновь показала свои способности, но они с каждым годом падают и падают. В гонке преследования она стала 14-й, а так еще дважды попала в ТОП-40. В последних двух заездах (эстафета и масс-старт) не участвовала из-за болезни. Примечательно, что Джима – единственная украинка, которая попадала в ТОП-40. Все остальные девушки оказались в пролете.

Все остальные – Елена Билосюк, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос и Любовь Кипяченкова (последние две только входят во взрослый биатлон) – провалились. Даже нечего выделить и отметить, ведь ожидания были намного больше.

Чемпионат мира в Германии подошел к концу. Украина получила несколько поводов для переживания, где-то для радости, но больше к пониманию того, что наш биатлон нужно реформировать. Мы находимся на том этапе, где нужно принимать меры и улучшать состояние, форму наших биатлонистов и тренерского штаба. Конечно, один турнир не повод для выводов, но вот за весь текущий сезон – украинские спортсмены проваливаются и не достигают тех высот, которые занимали несколько лет назад. Так что нужно серьезно менять подход к тренировкам и к биатлону, чтобы уже в следующем сезоне не быть "игрушками для битья". Важно еще вернуть зрителей к биатлонным заездам, ведь раньше семьями смотрели, как наши биатлонисты борются за медали с лучшими, а сейчас не включают трансляции, ведь "не на что смотреть".

Дмитрий Данец