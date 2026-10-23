Кулеба сменил вице-премьерское кресло на пост в Федерации баскетбола Украины

На новой должности Кулеба намерен заниматься поддержкой и развитием украинского баскетбола, расширением сотрудничества с партнерами и привлечением дополнительных ресурсов для проектов федерации. Среди заявленных направлений работы — развитие спортивной инфраструктуры и популяризация баскетбола среди детей и молодежи.

Кулеба занимал должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий. Ранее он был первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации, возглавлял Киевскую областную государственную администрацию, а также работал заместителем руководителя Офиса президента Украины. Он имеет степень кандидата наук по государственному управлению.

К баскетболу Кулеба приобщился еще в школьные годы и получил звание кандидата в мастера спорта.

Напомним, украинец Михайлюк результативно провел стартовый матч Юты в сезоне НБА

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