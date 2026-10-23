iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Кулеба сменил вице-премьерское кресло на пост в Федерации баскетбола Украины

Бывший вице-премьер Украины Алексей Кулеба стал председателем попечительского совета Федерации баскетбола Украины.
Сегодня, 12:56       Автор: Сергей Носенко
Алексей Кулеба / Getty Images
Алексей Кулеба / Getty Images

На новой должности Кулеба намерен заниматься поддержкой и развитием украинского баскетбола, расширением сотрудничества с партнерами и привлечением дополнительных ресурсов для проектов федерации. Среди заявленных направлений работы — развитие спортивной инфраструктуры и популяризация баскетбола среди детей и молодежи.

Кулеба занимал должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий. Ранее он был первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации, возглавлял Киевскую областную государственную администрацию, а также работал заместителем руководителя Офиса президента Украины. Он имеет степень кандидата наук по государственному управлению.

К баскетболу Кулеба приобщился еще в школьные годы и получил звание кандидата в мастера спорта.

Напомним, украинец Михайлюк результативно провел стартовый матч Юты в сезоне НБА

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФБУ

Статьи по теме

Баскетбольная Высшая лига стартует в октябре: известен календарь первого тура Баскетбольная Высшая лига стартует в октябре: известен календарь первого тура
Надо выигрывать все матчи — Багатскис поставил амбициозную цель после победы Надо выигрывать все матчи — Багатскис поставил амбициозную цель после победы
ФБУ аннулировала результаты середняка Суперлиги ФБУ аннулировала результаты середняка Суперлиги
Дочь вице-президента ФБУ по развитию детского баскетбола выиграла ЧЕ U-16 со сборной Испании Дочь вице-президента ФБУ по развитию детского баскетбола выиграла ЧЕ U-16 со сборной Испании

Видео

Интер - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов
Интер - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Динамо сыграет с Кудривкой, Штутгарт встретится с Боруссией Менхенгладбах
просмотров
Свитолина вылетела с турнира в Ухане
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матча Шахтер - Динамо и других поединков 12-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Комо, Реал и Галатасарай оформили разгромы, ничья Арсенала и Баварии, Шахтер минимально уступил Интеру
просмотров

Последние новости

Европа14:34
Владелец Наполи отказался от 3,5 миллиарда евро
Украина13:50
Футболиста Кудривки Петряка увезли на скорой
Украина13:35
Автогол защитника вывел Динамо вперед
НХЛ13:22
НХЛ: Питтсбург разгромил Флориду, Эдмонтон одолел Каролину
Украина12:56
Кулеба сменил вице-премьерское кресло на пост в Федерации баскетбола Украины
Украина12:45
Львов на один день станет столицей спортивного маркетинга страны. SBC Summit Ukraine впервые пройдет за пределами Киева
Украина12:43
Динамо — Кудровка: как букмекеры оценивают шансы команд?
Формула 112:20
Антонелли рассказал, что ему нужно для досрочной победы в чемпионате Формулы-1
Бокс11:42
Хргович назвал победителя боя Джошуа – Фьюри
Игровые11:04
Штутгарт подписал украинскую волейболистку после тяжелой травмы игрока основы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK