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Футбол

Ди Мария отличился в первом же матче после возвращения в родной клуб

37-летний вингер спас матч для Росарио Сентраль.
Сегодня, 08:13       Автор: Андрей Безуглый
Анхель Ди Мария / Getty Images
Анхель Ди Мария / Getty Images

37-летний Анхель Ди Мария отличился голом в дебютном матче за Росарио Сентраль.

Напомним, что по окончании контракта с Бенфикой вингер решил вернуться в родной клуб.

В дебютном поединке против Годой Крус Ди Мария отличился с пенальти на 78-й минуте, принеся своей команде ничью.

Однако уже в конце матча Анхель был вынужден досрочно покинуть поле из-за травмы.

Напомним, что Ди Мария - воспитанник Росарио Сентраль, в 2007 году он был продан в Бенфику, откуда и началась его долгая европейская карьера.

Ранее также другой звездный аргентинец принес своей команде победу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анхель Ди Мария

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