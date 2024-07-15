Ди Мария завершил карьеру в сборной Аргентины

Последним матчем для игрока в составе национальной команды стал победный финал Копа Америка.

Сборная Аргентины одержала победу со счетом 1:0 над Колумбией в финале Копа Америка-2024.

Это поединок стал последним в составе национальной команды для одного из многолетних лидеров "альбиселесте" Анхеля Ди Марии.

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36-летний футболист был заменен на 117-й минуте на Николаса Отаменди и расплакался, покидая поле.

"Я мечтал уйти из сборной именно так, Аргентина - моя любовь и моя страна. Спасибо", - приводит слова Ди Марии после матча журналист Фабрицио Романо.

Источник: Getty Images

В составе сборной Аргентины Ди Мария становился чемпионом мира (2022), выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), а также Финалиссиму (2022). Кроме того, с олимпийской сборной Аргентины он победил на Играх-2008, а с молодежной - на чемпионате мира-2007 U20.

Всего за главную команду страны Ди Мария провел 145 матчей, в которых отличился 31 голом и 32 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси получил травму в финале Копа Америка.

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