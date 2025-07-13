iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд

Лео стал первым игроком МЛС, забившим дубль в пятом матче подряд.
Сегодня, 07:42       Автор: Андрей Безуглый
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В ночь на воскресенье, 13 июля, Интер Майами принимал дома Нэшвилл.

Подопечные Хавьера Маскерано добыли непростую победу, благодаря дублю Лионеля Месси.

Уже на 17-й минуте аргентинец открыл счет красивым ударом в нижний угол со штрафного, а во втором тайме воспользовался ошибкой вратаря, оформив дубль.

Таким образом Лео не только принес победу своей команде, но и обновил собственный рекорд, став первым игроком в истории МЛС, забившим дубль в пятом матче подряд.

Также Месси вышел на первое место в списке бомбардиров лиги, у форварда 16+6 в 16-ти играх текущего сезона МЛС.

Интер Майами - Нэшвилл 2:1
Голы: Месси, 17, 62 - Мухтар, 49

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер майами

Статьи по теме

Дубль и ассист Месси помогли Интер Майами разгромить команду украинца в МЛС Дубль и ассист Месси помогли Интер Майами разгромить команду украинца в МЛС
Суарес определился с будущим по завершении своего контракта Суарес определился с будущим по завершении своего контракта
В Интер Майами определились с будущим Месси В Интер Майами определились с будущим Месси
ПСЖ легко разгромил Интер и прошел в четвертьфинал ПСЖ легко разгромил Интер и прошел в четвертьфинал

Видео

Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд
Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ укрепил преимущество над конкурентами
просмотров
Футбол сегодня: финал клубного ЧМ, третий раунд женского Евро
просмотров
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
просмотров

Последние новости

Другие страны10:20
Экс-звезда Ливерпуля сменит клуб на Ближнем Востоке
Другие страны10:03
Халк оформил гол прямым ударом с углового в чемпионате Бразилии
Футбол09:43
Челси - ПСЖ: анонс финального матча клубного чемпионата мира
Бокс09:29
Стивенсон нанес Сепеде первое поражение на профи-ринге
Европа08:45
Ювентус готовит первое предложение по опальной звезде Манчестер Юнайтед
Другие страны08:13
Ди Мария отличился в первом же матче после возвращения в родной клуб
Другие страны07:42
Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд
Киберспорт07:29
NaVi сыграют с Falcons за выход в плей-офф Esports World Cup 2025
Европа07:15
Футбол сегодня: финал клубного ЧМ, третий раунд женского Евро
Украина00:59
Туран рассказал, кто является его вдохновителями в тренерском деле
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK