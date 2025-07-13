Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд
Лео стал первым игроком МЛС, забившим дубль в пятом матче подряд.
В ночь на воскресенье, 13 июля, Интер Майами принимал дома Нэшвилл.
Подопечные Хавьера Маскерано добыли непростую победу, благодаря дублю Лионеля Месси.
Уже на 17-й минуте аргентинец открыл счет красивым ударом в нижний угол со штрафного, а во втором тайме воспользовался ошибкой вратаря, оформив дубль.
Таким образом Лео не только принес победу своей команде, но и обновил собственный рекорд, став первым игроком в истории МЛС, забившим дубль в пятом матче подряд.
Также Месси вышел на первое место в списке бомбардиров лиги, у форварда 16+6 в 16-ти играх текущего сезона МЛС.
Интер Майами - Нэшвилл 2:1
Голы: Месси, 17, 62 - Мухтар, 49
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