Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд

Лео стал первым игроком МЛС, забившим дубль в пятом матче подряд.

В ночь на воскресенье, 13 июля, Интер Майами принимал дома Нэшвилл.

Подопечные Хавьера Маскерано добыли непростую победу, благодаря дублю Лионеля Месси.

Уже на 17-й минуте аргентинец открыл счет красивым ударом в нижний угол со штрафного, а во втором тайме воспользовался ошибкой вратаря, оформив дубль.

Таким образом Лео не только принес победу своей команде, но и обновил собственный рекорд, став первым игроком в истории МЛС, забившим дубль в пятом матче подряд.

Также Месси вышел на первое место в списке бомбардиров лиги, у форварда 16+6 в 16-ти играх текущего сезона МЛС.

Интер Майами - Нэшвилл 2:1

Голы: Месси, 17, 62 - Мухтар, 49

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