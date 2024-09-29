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Возле стадиона Манчестер Юнайтед установили баннер с подколом в сторону Ди Марии

В Англии не забывают слова, сказанные аргентинским футболистом.
Сегодня, 18:51
Анхель Ди Мария / Getty Images
Анхель Ди Мария / Getty Images

Вингер Бенфики Анхель Ди Мария часто при упоминании Манчестер Юнайтед рассказывает, как ему там не нравилось, и что он считает Луи Ван Гала худшим тренером в своей карьере.

Судя по всему, манчестерские фанаты имеют примерно такое же мнение насчет игры аргентинца в красной футболке.

Недавно возле Олд Траффорд был установлен рекламный баннер, на котором изображен Ди Мария (в форме ПСЖ) и Эшли Янг (в форме МЮ).

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Это фрагмент с матча Лиги чемпионов, когда англичанин отправил своего оппонента в заграждение за пределами поля.

При этом была немного переделана фраза "Once a red, always a red" (красный однажды, красный всегда).

В данном случае надпись гласит: "Once a red, almost, always a red" (красный однажды, красный почти всегда).

https://x.com/utdreport
https://x.com/utdreport

Ранее игрок Манчестер Юнайтед с украинскими корнями отметился голом за юношеский состав "красных дьяволов".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Анхель Ди Мария

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