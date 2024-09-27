Постекоглу неожиданно выступил в защиту тренера Манчестер Юнайтед

Главный тренер Тоттенхэма Эндж Постекоглу неожиданно встал на защиту Эрика тен Хага.

Напомним, МЮ начал текущий сезно все так же плохо, после 5-ти туров команда нидерландца находится на 11 месте. Также клуб не смог обыграть Твенте в Лиге Европы.

Однако Постекоглу заявил, что два трофея тен Хага в МЮ действительно многое значат. Ведь ему самому постоянно говорят, что самое главное - это трофеи.

"Всегда есть какой-то тренер, находящийся под давлением. Но я думаю, что у Эрика действительно тяжелая работа. И он очень хорошо справляется.

Он постоянно напоминает о двух выигранных трофеях, и я не считаю это чем-то незначительным. Все говорят мне, что только это и требуется, но, очевидно, требуется не только это, потому что люди всегда хотят большего.

Если посмотреть на выступления команды независимо от тренеров, статистика в любом случае довольно убедительная, к тому же там играют несколько очень хороших футболистов.

В прошлом году у нас получился очень хороший матч. Он закончился со счетом 2:2 и получился захватывающим. Мы будем готовы", - цитирует специалиста ESPN.

Ранее также Манчестер Юнайтеж завершил трансфер вундеркинда из Арсенала.

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