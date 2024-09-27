iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Постекоглу неожиданно выступил в защиту тренера Манчестер Юнайтед

Специалист считает, что Эрик отлично справляется на Олд Траффорд.
Сегодня, 21:08
Эндж Постекоглу / Getty Images
Эндж Постекоглу / Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Эндж Постекоглу неожиданно встал на защиту Эрика тен Хага.

Напомним, МЮ начал текущий сезно все так же плохо, после 5-ти туров команда нидерландца находится на 11 месте. Также клуб не смог обыграть Твенте в Лиге Европы.

Однако Постекоглу заявил, что два трофея тен Хага в МЮ действительно многое значат. Ведь ему самому постоянно говорят, что самое главное - это трофеи.

"Всегда есть какой-то тренер, находящийся под давлением. Но я думаю, что у Эрика действительно тяжелая работа. И он очень хорошо справляется.

Он постоянно напоминает о двух выигранных трофеях, и я не считаю это чем-то незначительным. Все говорят мне, что только это и требуется, но, очевидно, требуется не только это, потому что люди всегда хотят большего.

Если посмотреть на выступления команды независимо от тренеров, статистика в любом случае довольно убедительная, к тому же там играют несколько очень хороших футболистов.

В прошлом году у нас получился очень хороший матч. Он закончился со счетом 2:2 и получился захватывающим. Мы будем готовы", - цитирует специалиста ESPN.

Ранее также Манчестер Юнайтеж завершил трансфер вундеркинда из Арсенала.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эндж Постекоглу

Статьи по теме

Тренер Тоттенхэма жестко раскритиковал новое правило о синей карте Тренер Тоттенхэма жестко раскритиковал новое правило о синей карте
Тренер Тоттенхэма оценил шансы клуба на победу в АПЛ Тренер Тоттенхэма оценил шансы клуба на победу в АПЛ
Наставник Тоттенхэма рассказал о своей лучшей кампании в Football Manager Наставник Тоттенхэма рассказал о своей лучшей кампании в Football Manager
Наставник Тоттенхэма высказался о потенциальном уходе Кейна Наставник Тоттенхэма высказался о потенциальном уходе Кейна
Помочь журналистам

Видео

Довбик забил дебютный гол в текущем еврокубковом сезоне
Довбик забил дебютный гол в текущем еврокубковом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Калинина немного поднялись, Костюк - по-прежнему первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Другие22:36
Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение росиян
Украина22:15
Пушич - об игре с Вересом: Матч несложный был, мы сами его усложнили
Бокс21:45
Playboy объявил, что героем следующего выпуска станет Усик. Боксер обвинил издание во лжи
Европа21:08
Постекоглу неожиданно выступил в защиту тренера Манчестер Юнайтед
Европа20:42
Ключевой защитник Барселоны сможет вернуться только зимой
Украина20:21
Верес удивил Шахтер, отобрав у "горняков" очки в самом конце матча
Другие страны20:12
Наставник одного из саудовских топ-клубов сделал громкое заявление относительно местного футбола
19:56
ЧМ-2024 по футзалу: Бразилия - Марокко, Украина - Венесуэла в 1/4 финала
Европа19:39
Тренер Челси: Мудрик хорошо сыграл в Кубке, но у меня не могут играть 7-8 футболистов в атаке
Европа19:28
"Эффект Моуринью - это трофеи": Жозе в своей манере отреагировал на критику
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK