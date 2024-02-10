Тренер Тоттенхэма жестко раскритиковал новое правило о синей карте

Главный тренер Тоттенхэма Эндж Постекоглу поделился мнением о возможном введении синей карточки в футболе.

"Вы знаете, что произойдет с нашей игрой, если одна команда останется вдесятером на 10 минут? Это уничтожит ее".

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"Одна команда будет просто отсиживаться в обороне, пытаясь тянуть время в течение этих 10 минут и ожидая выхода игрока. Другие виды спорта пытаются от этого отказаться. А мы пытаемся пойти другим путем по какой-то странной причине", – сказал Постекоглу в интервью The Guardian.

Напомним, в будущем в футболе появится синяя карточка, которая будет присуждаться за умышленный срыв атаки и несогласие с арбитром.

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