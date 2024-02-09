Артета - о синей карточке: Надеюсь, все это делается, чтобы улучшить игру

Международный совет футбола (IFAB) выступил с инициативой введения синих карточек, однако решение не всем пришлось по душе.

Под шквалом общественной критики IFAB даже решил перенести официальное представление решения на неопределенный срок.

Главный тренер Арсенала Микель Артета считает, что синие карточки, по задумке их создателей, должны упростить игру. Однако без практики сложно делать выводы.

"Я думаю, это делается с намерением упростить все, сделать более понятным, а также попытаться исключить ошибки при принятии чрезвычайно трудных решений.

Мы говорим про доли секунд, сантиметры или даже миллиметры. Так что, надеюсь, все это делается, чтобы улучшить игру, и если это так, то стоит попробовать.

Сейчас у нас много работы со всеми решениями, технологиями, которые появились в игре. Я не знаю, готовы ли мы к этому. Надеюсь, временные удаления будут тщательно протестированы, прежде чем их внедрят на высшем уровне", - цитирует Артету ESPN.

Ранее Юрген Клопп выступил с резкой критикой синих карточек.

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