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Футбол

Умышленный срыв или споры с арбитром: Международный совет футбола введет синие карточки

Новое наказание появится для футболистов.
Сегодня, 18:05
The Telegraph
The Telegraph

Международный совет футбола (IFAB) планирует запуск синих карт. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, синюю карту будут давать за умышленный срыв атаки и несогласие с арбитром. 

Футболист будет покидать поле на 10 минут. Если получит две синие или желтую и синюю, то получит красную карточку.

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Отмечается, что цвет выбрали синий, а не оранжевый, чтобы отличаться от желтой и красной карты. Это будет первая новая карточка с момента появления желтой и красной на ЧМ-1970. 

Тестирование синей карты проведут в регби на уровне элитных дивизионов, а также намерены испытать в футболе, вероятно, в Кубке Англии.

Ранее сообщалось, что Барселона подала в суд на российский клуб.

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