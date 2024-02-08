Умышленный срыв или споры с арбитром: Международный совет футбола введет синие карточки

Международный совет футбола (IFAB) планирует запуск синих карт. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, синюю карту будут давать за умышленный срыв атаки и несогласие с арбитром.

Футболист будет покидать поле на 10 минут. Если получит две синие или желтую и синюю, то получит красную карточку.

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Отмечается, что цвет выбрали синий, а не оранжевый, чтобы отличаться от желтой и красной карты. Это будет первая новая карточка с момента появления желтой и красной на ЧМ-1970.

Тестирование синей карты проведут в регби на уровне элитных дивизионов, а также намерены испытать в футболе, вероятно, в Кубке Англии.

Ранее сообщалось, что Барселона подала в суд на российский клуб.

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