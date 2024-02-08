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Чеферин сделал заявление о следующих выборах президента УЕФА

Политик высказался о своих планах.
Сегодня, 15:23
Александер Чеферин / Getty Images
Александер Чеферин / Getty Images

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что больше не собирается баллотироваться на занимаемую им должность.

По словам политика, для него это будет последний срок.

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"Я решил. Я больше не планирую баллотироваться в 2027 году", - приводит слова Чеферина журналист Sky News.

Александер возглавляет организацию с 2016 года. Последний раз Чеферин был переизбран в 2023 году.

Сегодня, 8 февраля, на конгрессе УЕФА были приняты изменения в устав организации, которые позволили Чеферину баллотироваться на четвертый президентский срок. Отметим, Шевченко провел встречу с Чеферином.

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