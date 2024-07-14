Президент УЕФА призвал британские СМИ перестать хейтить Саутгейта

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о критике в адрес Гарета Саутгейта.

"Мне почти отвратительно отношение английских СМИ к Саутгейту. Он самый успешный тренер в истории Англии, но при этом подвергается нападкам и насмешкам, разве что после выхода в финал Евро к нему стали относиться как к национальному герою".

Читай также: Футбольная ассоциация Англии определила будущее Саутгейта

"Я жду от них извинений перед Гаретом. Я знаю, что подобное в футболе случается, но это неправильно", – сказал Чеферин в интервью Calciomercato.

Напомним, Саутгейт вывел сборную Англию во второй финал подряд на чемпионатах Европы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!