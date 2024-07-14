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Президент УЕФА призвал британские СМИ перестать хейтить Саутгейта

Чеферин встал на защиту наставника "трех львов".
Вчера, 23:20
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о критике в адрес Гарета Саутгейта.

"Мне почти отвратительно отношение английских СМИ к Саутгейту. Он самый успешный тренер в истории Англии, но при этом подвергается нападкам и насмешкам, разве что после выхода в финал Евро к нему стали относиться как к национальному герою".

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"Я жду от них извинений перед Гаретом. Я знаю, что подобное в футболе случается, но это неправильно", – сказал Чеферин в интервью Calciomercato.

Напомним, Саутгейт вывел сборную Англию во второй финал подряд на чемпионатах Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александер Чеферин Гарет Саутгейт

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