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Футбольная ассоциация Англии определила будущее Саутгейта

Местные чиновники хотят сохранить тренера независимо от результата финала Евро
Сегодня, 09:23
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images

Футбольная ассоциация Англии определилась с будущим Гарета Саутгейта на фоне прохода в финал Евро.

Как сообщает Фабрицио Романо, функционеры полностью удовлетворены работой 56-летнего специалиста и желают оставить его на тренерском мостике "трех львов".

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Окончательное решение уже принято и не зависит от результата финала Евро-2024. 

Предварительные переговоры уже стартовали, чтобы подтвердить полноценную безоговорочную уверенность в персоне Саутгейта.

Напомним, в финале Евро-2024 Англия встретится с Испанией. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени 14 июня.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия Гарет Саутгейт

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