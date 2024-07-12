Футбольная ассоциация Англии определила будущее Саутгейта
Местные чиновники хотят сохранить тренера независимо от результата финала Евро
Футбольная ассоциация Англии определилась с будущим Гарета Саутгейта на фоне прохода в финал Евро.
Как сообщает Фабрицио Романо, функционеры полностью удовлетворены работой 56-летнего специалиста и желают оставить его на тренерском мостике "трех львов".
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Окончательное решение уже принято и не зависит от результата финала Евро-2024.
Предварительные переговоры уже стартовали, чтобы подтвердить полноценную безоговорочную уверенность в персоне Саутгейта.
Напомним, в финале Евро-2024 Англия встретится с Испанией. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени 14 июня.
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