Чеферин заинтриговал изменением формата отбора в Европе

Функционер грезит новыми реформами.
Вчера, 18:17       Автор: Антон Федорцив
Александер Чеферин / Getty Images
Александер Чеферин / Getty Images

Президент УЕФА Александер Чеферин предрек нововведения для европейских сборных. Глава союза допустил изменение формата квалификации для национальных команд Старого света, сообщает Daily Mail.

"Отборочные матчи, возможно, могли бы быть другими. Больше матчей не станет, но формат будет более интересным. Сейчас мы обдумываем это", – заявил Чеферин.

Пока сборные играют отборы на чемпионаты Европы и мира по привычной схеме. Перед жеребьевкой все команды делят на корзины по рейтингу сборных. Далее во время церемонии жеребьевки в каждую группу попадает по команде из корзины.

Тем временем ФИФА рассмотрит перенос ЧМ-2034 на другое время.

