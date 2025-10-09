iSport.ua
ФИФА рассмотрит перенос ЧМ-2034

Мундиаль примет Саудовская Аравия.
9 октября, 20:06       Автор: Антон Федорцив
ФИФА / Getty Images
ФИФА / Getty Images

Международная федерация футбола может перенести чемпионат мира-2034. Январь 2035 года стал самым вероятным периодом для проведения турнира, сообщает The Athletic.

ЧМ-2034 должен стать вторым зимним Мундиалем в истории после первенства в Катаре. Такой подход связан с климатическими особенностями хозяйки турнира – Саудовской Аравии. Летом средняя температура там достигает более 50 градусов.

Катарский чемпионат мира состоялся в ноябре-декабре 2022 года. Однако теперь ФИФА задумала сместить время ЧМ-2034 через Рамадан.Священный для мусульман месяц придется на ноябрь-декабрь 2034-го.

Напомним, ранее ФИФА определилась с хозяином Межконтинентального кубка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа ЧМ-2034

