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"Мир сходит с ума": Чеферин – о возможном выходе Израиля или Украины на Евро

Глава УЕФА затронул тему безопасности в Германии.
Сегодня, 10:04
Александер Чеферин / Getty Images
Александер Чеферин / Getty Images

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу безопасности во время Евро-2024, которое состоится этим летом в Германии.

По словам политика, участие Израиля или Украины может придать угрозу безопасности. Однако Чеферин считает, что Германия справится с этим.

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"Мир сходит с ума. В эти безумные времена, когда, геостратегически, мир сходит с ума, наибольшее беспокойство вызывает безопасность", - приводит слова политика Telegraaf.

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. Украина в матче плей-офф квалификации сыграет против Боснии и Герцеговины (21 марта). Победитель противостояния встретится с сильнейшим из пары Исландия – Израиль.

Ранее сообщалось, что Чеферин намерен внести правки в устав УЕФА, чтобы балотироваться на еще один срок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа Александер Чеферин

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