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"Решение не признает Суперлигу": УЕФА отреагировал на вердикт суда Европейского союза

Европейская организация выпустила официальное заявление.
Сегодня, 12:36
УЕФА / Getty Images
УЕФА / Getty Images

УЕФА выступил с заявлением по решению суда ЕС относительно Суперлиги.

В заявлении говорится, что вердикт не признает Суперлигу, а все правила УЕФА - законны.

"УЕФА принимает к сведению решение, вынесенное сегодня судом Европейского союза по делу о Суперлиге.

Это решение не означает одобрения или признания так называемой "суперлиги". Оно скорее подчеркивает существовавший ранее недостаток в системе предварительной авторизации УЕФА, технический аспект, который уже был признан и устранен в июне 2022 года.

УЕФА уверен в надежности своих новых правил, в частности в том, что они соответствуют всем соответствующим европейским законам и нормам. УЕФА по-прежнему решительно отстаивает европейскую футбольную пирамиду, гарантируя, что она и дальше будет служить широким интересам общества.

Мы продолжим формировать европейскую спортивную модель совместно с национальными ассоциациями, лигами, клубами, болельщиками, игроками, тренерами, институтами ЕС, правительствами и партнерами.

Мы верим, что основанная на солидарности европейская футбольная пирамида, которую болельщики и все заинтересованные стороны провозгласили своей незаменимой моделью, будет защищена от угрозы выхода из нее европейскими и национальными законами", - говорится в заявлении УЕФА.

Ранее организаторы Суперлиги отреагировали на решение суда Европейского союза.

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Источник: УЕФА
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суперлига уефа

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