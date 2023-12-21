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Суперлиге быть? Суд Европейского союза признал неправомерными действия УЕФА и ФИФА

Решение наказать клубы за желание выступать в новом турнире было признано незаконным.
Сегодня, 11:38
Флорентино Перес / Getty Images
Флорентино Перес / Getty Images

В четверг, 21 декабря, в Люксембурге прошло заседание суда Европейского союза, во время которого рассматривалась апелляция клубов-создателей Суперлиги.

Несколько лет назад УЕФА и ФИФА приняли решение наказать клубы, которые захотели создать отдельный турнир.

Суд ЕС признал, что ни УЕФА, ни ФИФА не имели законного права наказывать клубы. Также было объявлено, что правила УЕФА и ФИФА о предварительном одобрении соревнования противоречат законодательству ЕС о монополизации соревнований.

"Правила УЕФА и ФИФА, делающие любые новые клубные соревнования субъектами их одобрения, такие как Суперлига, и запрещающие клубам и игрокам принимать участие в этих соревнованиях, незаконны", - говорится в заявлении суда ЕС.

"ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением. Фактически полномочия ФИФА и УЕФА не подпадают под критерии прозрачности и пропорциональности. У УЕФА нет исключительного контроля над футболом, клубные соревнования могут быть организованы, а Суперлига не может быть дискриминирована ни в коем случае. Клубы могут сами решать свое будущее".

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Таким образом все ведет к тому, что клубы смогут подать в суд на УЕФА и ФИФА с требованием выплатить компенсацию, а также все-таки организовать Суперлигу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суперлига уефа фифа

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