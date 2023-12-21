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В Реале произошла замена на руководящей должности

Человек, который ранее играл и тренировал "бланкос", стал футбольным директором.
Сегодня, 11:12
Сантьяго Солари / Getty Images
Сантьяго Солари / Getty Images

Бывший главный тренер Реала Сантьяго Солари сменил Мануэля Фернандеса на посту футбольного директора клуба, сообщает The Athletic.

Фернандес занимал эту должность с 2020 года. Теперь же он стал директором академии "сливочных". В качестве футбольного директора Фернандес отвечал за управление футбольным клубом, техническую часть, методологию тренировок и сбор средств на национальном уровне.

Солари вернулся в клуб в ноябре 2022 года, и до сих пор его обязанности официально были неизвестны.

Тем не менее, он ездил с основной командой на матчи Лиги чемпионов и с молодежной командой на матчи Юношеской Лиги УЕФА. Его также видели на тренировочной базе в Вальдебебасе во время академических игр.

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Напомним, что Солари, выступавший за Реал в период с 2000 по 2005 год, работал сначала временным, а затем главным тренером "бланкос" в 2018 году после того, как был уволен Хулен Лопетеги.

За время своего пребывания в должности 47-летний аргентинец выиграл клубный чемпионат мира. Однако в марте 2019 года он был уволен с поста главного тренера, где его заменил Зинедин Зидан, согласившийся вернуться в Мадрид.

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