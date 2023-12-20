Реал заинтересован в возвращении своего экс-игрока

Реал Мадрид, судя по всему, будет выходить на трансферный рынок зимой с целью подписать центрального защитника.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, "сливочные" заинтересованы в услугах Рафаэля Варана. Возвращению Варана в стан мадридцев не должно ничего помешать, ведь МЮ намерен от него избавиться.

О финансовых запросах и желаниях француза ничего неизвестно, однако, ранее он говорил, что хочет завершить карьеру либо в своем нынешнем клубе, либо в Реале, либо в Лансе, который его воспитал.

Отметим, что желание коллектива Карло Анчелотти усилить центр защиты связано с тем, что еще в начале сезона разрыв крестообразных связок получил Эдер Милитао, а в прошедшем туре аналогичную травму получил Давид Алаба.

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