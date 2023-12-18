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Алаба выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки колена

Уже третий игрок Реала в нынешнем сезоне получил эту тяжелую травму.
Сегодня, 08:24
Давид Алаба / Getty Images
Давид Алаба / Getty Images

По ходу первого тайма матча между Реалом и Вильярреалом (4:1) травму получил центрбек "сливочных" Давид Алаба.

Футболист рухнул на газон, после чего к нему пришла медицинская бригада команды. Самостоятельно поле он покинуть не смог.

Подтвердились худшие опасения фанатов "королевского клуба" - Реал на своем официальном сайте объявил, что у Алабы был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни игроку предстоит операция.

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Напомним, что  Алаба стал третьим игроком Реала в нынешнем сезоне, который пострадал от разрыва "крестов". Ранее по этой же причине на длительный срок выбыли Тибо Куртуа и Эдер Милитао.

За счет победы Реал возглавил таблицу чемпионата Испании, имея на одно очко больше, чем у Жироны, которой еще предстоит сыграть свой матч 17-го тура против Алавеса. эта игра состоится в понедельник, 18 декабря, в 22:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Давид Алаба

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