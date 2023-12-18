Реал Мадрид - Вильярреал: обзор и результат матча чемпионата Испании 17.12.2023

В рамках 17-го тура чемпионата Испании Реал встретился с Вильярреалом.

"Сливочные" с первых минут начали давить соперника и первый момент возник уже на 14-ой минуте. Браим Диас прицельно пробил по воротам Филипа Йоргенсена, однако, датчанин уверенно справился с ударом испанца.

Спустя несколько минут похожий момент возник у Родриго и снова Йоргенсен справился с угрозой по своим воротам, а на 23-ой минуте из-за пределов штрафной площадки Лука Модрич пробил в перекладину ворот "желтой субмарины".

Такой натиск не мог остаться невознагражденным и спустя 2 минуты после удара Модрича Джуд Беллингем открыл счет в матче.

До перерыва Родриго удвоил преимущество своей команды, что было подтверждено после просмотра VAR, однако, в первом тайме Реал и потерял одного из футболистов в лице Давида Алабы.

После возобновления игры Браим Диас и Лука Модрич забили по одному голу, однако, перед этим Хосе Моралес забил для Вильярреала гол престижа. К сожалению, данный удар был первым и последним, который попал в створ ворот украинца Андрея Лунина. Исправиться после пропущенного у голкипера не было возможности.

Благодаря данной победе Реал на один пункт опередил Жирону и возглавил турнирную таблицу, однако, каталонцы играют свой матч 17-го тура против Депортиво Алавес позже. Вильярреал занимает сейчас 14-ое место.

Статистика матча чемпионата Испании Реал - Вильярреал

Реал - Вильярреал 4:1

Голы: Беллингем, 25, Родриго, 39, Диас, 64, Модрич, 68 - Моралес, 54

xG: 2.15 - 0.68

Удары: 22 - 3

Удары в створ: 9 - 3

Владение мячом: 60% - 40%

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