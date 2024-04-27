iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Трансфер звезды Баварии в Реал зашел в тупик

Альфонсо Дэвис вряд ли сменит клуб летом.
Сегодня, 17:30
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Переход Альфонсо Дэвиса из Баварии в Реал может не состояться этим летом, пишет Relevo.

По информации издания, трансферу мешают сразу несколько факторов, которые вместе делают переход маловероятным.

Даже несмотря на то, что канадец дал свое согласие на переход в Реал еще несколько месяцев назад, сумма трансфера может оказаться слишком большой для мадридцев.

А потому есть два варианта: либо Реал продаст несколько игроков летом, либо же просто дождется окончания контракта Дэвиса в 2025 году.

Ранее также сообщалось, что лидер Байера также вряд ли покинет клуб летом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: альфонсо дэвис

Статьи по теме

Реал почти договорился о подписании защитника Баварии Реал почти договорился о подписании защитника Баварии
Дэвис отклонил ультиматум Баварии по новому контракту Дэвис отклонил ультиматум Баварии по новому контракту
Реал обозначил сумму, которую готов выложить за Дэвиса Реал обозначил сумму, которую готов выложить за Дэвиса
Бавария сделала Дэвису окончательное предложение о продлении контракта Бавария сделала Дэвису окончательное предложение о продлении контракта
Помочь журналистам

Видео

Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом
Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа19:29
Ньюкасл в матче с Шеффилдом установил рекорд результативности АПЛ
Европа19:08
Первый гол Антони в АПЛ этого сезона не помог Манчестер Юнайтед обыграть Бернли
Европа18:59
Антони забил первый гол за МЮ в этом сезоне АПЛ
Европа и мир18:55
ЧМ-2024 по хоккею, Дивизион ІВ: Украина стартует матчем с Эстонией, онлайн-трансляция
Европа18:35
Лейпциг устроил волевой разгром Боруссии Дортмунд
НБА18:34
НБА договорилась с Amazon о трансляции матчей
Европа18:25
Дубль Кейна приносит Баварии непростую победу над Айнтрахтом
Европа17:59
Два английских клуба хотят перехватить у Аталанты бельгийського таланта
Европа17:55
Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом
Украина17:52
УПЛ: Минай победил Черноморец, Динамо обыграло Днепр-1, Шахтер разгромил ЛНЗ, Рух примет Верес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK