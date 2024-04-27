Трансфер звезды Баварии в Реал зашел в тупик

Переход Альфонсо Дэвиса из Баварии в Реал может не состояться этим летом, пишет Relevo.

По информации издания, трансферу мешают сразу несколько факторов, которые вместе делают переход маловероятным.

Даже несмотря на то, что канадец дал свое согласие на переход в Реал еще несколько месяцев назад, сумма трансфера может оказаться слишком большой для мадридцев.

А потому есть два варианта: либо Реал продаст несколько игроков летом, либо же просто дождется окончания контракта Дэвиса в 2025 году.

Ранее также сообщалось, что лидер Байера также вряд ли покинет клуб летом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!