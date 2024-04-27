Байер определился с судьбой своего главного таланта

Леверкузенский Байер определился с планами на Флориана Вирца.

Как сообщает Фабрицио Романо, нет никаких шансов, что «фармацевты» продадут немецкого хавбека уже в этом году. Сезон-2024/25 Флориан точно проведет в родной команде.

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Зато английские и испанские топ-клубы, как и Бавария уже работают над подписанием Вирца летом следующего года. Финансовые детали такого перехода пока остаются неизвестными.

В текущем сезоне 20-летний Вирц сыграл в 43 матчах, забив 17 голов и отдав 19 ассистов.

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