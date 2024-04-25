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Бавария может усилить состав защитником Байера

Мюнхенцы вновь взялись за старое.
Сегодня, 19:06
Джонатан Та / Getty Images
Джонатан Та / Getty Images

Бавария интересуется защитником Байера Джонатаном Та. Об этом сообщает журналист Тоби Альтшаффль.

Мюнхенский клуб готов предложить за защитника 20 миллионов евро, однако сделка пока не близка к заключению.

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Также Бавария планирует включить в состав защитника Йосипа Станишича, который в настоящее время арендован у Байера.

Отметим, клуб не намерен продавать игрока или отправлять его в аренду. В текущем сезоне Станишич сыграл 17 матчей за Байер в Бундеслиге, забив два гола.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария байер Джонатан Та

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