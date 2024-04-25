Бавария может усилить состав защитником Байера
Мюнхенцы вновь взялись за старое.
Бавария интересуется защитником Байера Джонатаном Та. Об этом сообщает журналист Тоби Альтшаффль.
Мюнхенский клуб готов предложить за защитника 20 миллионов евро, однако сделка пока не близка к заключению.
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Также Бавария планирует включить в состав защитника Йосипа Станишича, который в настоящее время арендован у Байера.
Отметим, клуб не намерен продавать игрока или отправлять его в аренду. В текущем сезоне Станишич сыграл 17 матчей за Байер в Бундеслиге, забив два гола.
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