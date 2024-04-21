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Бавария может обменяться защитниками с Реалом

Мюнхенцы решили пойти простым путем в поиске замены Альфонсо Дэвису.
Сегодня, 15:58
Ферлан Менди / Getty Images
Ферлан Менди / Getty Images

Мюнхенская Бавария определилась с еще одним потенциальным кандидатом на замену Альфонсо Дэвису

Как сообщает издание L'equipe, "красные" заинтересовались услугами Ферлана Менди из мадридского Реала. Таким образом, клубы могут просто обменяться левыми защитниками, ведь, Дэвиса хотят приобрести именно "сливочные".

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В то же время, в услугах Менди заинтересованы несколько клубов АПЛ, а наставник испанского гранда Карло Анчелотти хочет сохранить его в своем составе.

Отметим, что у Ферлана, как и у Альфонсо, остался год по контракту, а Реал пока что не сделал ему новое предложение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария реал

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Бавария может обменяться защитниками с Реалом
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