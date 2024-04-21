Бывший наставник Арсенала - фаворит на пост тренера Баварии

Эмери может стать у руля мюнхенцев.

Унаи Эмери из Астон Виллы и Роберто Де Дзерби из Брайтона являются основными кандидатами на пост главного тренера Баварии.

Спортивному директору Максу Эберлю нравятся оба тренера, но из-за отсутствия опыта работы в топ-клубе у Де Дзерби возникли сомнения.

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По информации Bild, Эмери считается фаворитом и самым вероятным кандидатом на это место.

Отметим, руководство Баварии не рассматривает возможность приглашения Зинедина Зидана на должность тренера.

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