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Бывший наставник Арсенала - фаворит на пост тренера Баварии

Эмери может стать у руля мюнхенцев.
Сегодня, 15:25
Унаи Эмери / Getty Images
Унаи Эмери / Getty Images

Унаи Эмери из Астон Виллы и Роберто Де Дзерби из Брайтона являются основными кандидатами на пост главного тренера Баварии.

Спортивному директору Максу Эберлю нравятся оба тренера, но из-за отсутствия опыта работы в топ-клубе у Де Дзерби возникли сомнения.

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По информации Bild, Эмери считается фаворитом и самым вероятным кандидатом на это место.

Отметим, руководство Баварии не рассматривает возможность приглашения Зинедина Зидана на должность тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал бавария Унаи Эмери

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