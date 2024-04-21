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Форвард Баварии покинет летом клуб

Шупо-Мотинг решил сменить команду.
Сегодня, 11:19
Эрик-Максим Шупо-Мотинг / Getty Images
Эрик-Максим Шупо-Мотинг / Getty Images

Нападающий Баварии Эрик-Максим Шупо-Мотинг покинет команду в конце текущего сезона. Об этом сообщил журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

Контракт форварда истекает летом и не будет продлен. Шупо-Мотинг является одним из самых высокооплачиваемых игроков мюнхенцев, его заработная плата доходит до 10 миллионов евро в год до вычета налогов и зависит от количества сыгранного времени.

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Отметим, у форварда на руках есть предложения из Саудовской Аравии и Катара.

В текущем сезоне на счету 35-летнего камерунца два гола и три ассиста в 25 матчах Бундеслиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Эрик-Максим Шупо Мотинг

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