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Директор Баварии высказался о поиске тренера

Переговоры с основным кандидатом на финальной стадии.
Сегодня, 19:28
Макс Эберль / Getty Images
Макс Эберль / Getty Images

Один из членов совета директоров Баварии Макс Эберль прокомментировал ход поисков нового тренера.

Функционер отметил, что с основным претендентом переговоры на финальной стадии.

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"Мы находимся на финальном этапе и надеемся, что скоро сможем что-то объявить", - сказал Эберль.

Также немец отметил, что на данном этапе новому тренеру не обязательно владеть немецким, но обязательно знать английский.

Напоследок Эберль подтвердил информацию немецких журналистов о том, что Бавария не интересуется Зиданом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария

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