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В Баварии нашли нового кандидата на пост тренера

Эмери может возглавить немецкий клуб.
Сегодня, 12:52
Унаи Эмери / Getty Images
Унаи Эмери / Getty Images

В Баварии все чаще обсуждают возможное назначение Унаи Эмери на пост главного тренера, сообщает Sport1.de.

Клуб учитывает успехи нынешнего тренера Астон Виллы на разных этапах карьеры. Бавария также следит за результатами Эмери в текущем сезоне, ведь его команда занимает четвертое место в АПЛ и вышла в полуфинал Лиги конференций.

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Знание немецкого языка является важным критерием для Баварии при выборе тренера, и в клубе ожидают, что в случае назначения Унаи проявит себя аналогичным образом и быстро освоит немецкий.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Унаи Эмери

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