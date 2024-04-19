Бавария возобновила интерес к футболисту Барселоны

Де Йонг может перебраться в стан мюнхенской команды.

Бавария возобновила интерес к хавбеку Барселоны Френки де Йонгу. Об этом сообщает издание Relevo.

Мюнхенцы рассматривают возможность приобретения нидерландского хавбека этим летом. Де Йонгу удобно в Барселоне, но каталонский клуб готов выслушать предложения, так как нуждается в сбалансировании финансов.

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Барса оценивает де Йонга в 60-70 млн евро. Также, полузащитник является одним из самых высокооплачиваемых игроков Барселоны, его трансфер поможет клубу разгрузить ведомость.

В текущем сезоне на счету 26-летнего нидерландца два гола в 19-ти матчах Ла Лиги.

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