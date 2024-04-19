Севилья хочет арендовать у Реала и Барселоны хайповых молодых игроков

Севилья выражает интерес к аренде двух молодых талантов - полузащитника Реала Арды Гюлера и нападающего Барселоны Марка Гиу.

Это решение связано с финансовыми трудностями клуба, идея состоит в том, чтобы усилить команду молодыми игроками из крупных европейских клубов, которым не хватает игровой практики.

Читай также: Лунин – легендарный пенальтист: история 11-метровых свершений голкипера Реала

Гюлер рассматривается как потенциальный кандидат, однако переговоры пока не привели к соглашению из-за его желания играть в клубе, который выступает в Лиге чемпионов.

Гиу также находится в списке кандидатов на аренду, однако окончательное решение зависит от будущего тренерского штаба клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!