iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Севилья хочет арендовать у Реала и Барселоны хайповых молодых игроков

"Бело-красные" готовы реализовать талант футболистов.
Сегодня, 18:50
Арда Гюлер / Getty Images
Арда Гюлер / Getty Images

Севилья выражает интерес к аренде двух молодых талантов - полузащитника Реала Арды Гюлера и нападающего Барселоны Марка Гиу.

Это решение связано с финансовыми трудностями клуба, идея состоит в том, чтобы усилить команду молодыми игроками из крупных европейских клубов, которым не хватает игровой практики.

Читай также: Лунин – легендарный пенальтист: история 11-метровых свершений голкипера Реала

Гюлер рассматривается как потенциальный кандидат, однако переговоры пока не привели к соглашению из-за его желания играть в клубе, который выступает в Лиге чемпионов.

Гиу также находится в списке кандидатов на аренду, однако окончательное решение зависит от будущего тренерского штаба клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона севилья Реал Мадрид Арда Гюлер

Статьи по теме

Лунин - лидер среди украинских спортсменов по подписчикам в Инстаграме Лунин - лидер среди украинских спортсменов по подписчикам в Инстаграме
Озил: Класико идет на спад – и это обидно Озил: Класико идет на спад – и это обидно
Легенда Барселоны недоволен публичной критикой Гюндогана в адрес игроков клуба Легенда Барселоны недоволен публичной критикой Гюндогана в адрес игроков клуба
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: состоялась жеребьевка первого раунда
просмотров

Последние новости

ММА20:50
Бои без правил: расписание боев и турниров
Украина20:41
Суперлига: Черкасские Мавпы уступили Киев-Баскету в первом матче за "бронзу"
Европа20:30
Сборная Германии может досрочно расторгнуть контракт с Нагельсманном при одном условии
Европа20:24
В Баварии определись с новым кандидатом на пост главного тренера
Европа20:05
Клуб Эредивизии вылетит из высшей лиги впервые за 35 лет из-за санкций
Европа19:49
Лунин - лидер среди украинских спортсменов по подписчикам в Инстаграме
Европа19:40
Ривалдо назвал Моуринью идеальным тренером для Барселоны
Европа19:19
Озил: Класико идет на спад – и это обидно
Европа18:59
Сразу четыре игрока Челси вернулись к тренировкам
Европа18:50
Севилья хочет арендовать у Реала и Барселоны хайповых молодых игроков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK