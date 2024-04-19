Лунин – легендарный пенальтист: история 11-метровых свершений голкипера Реала

Украинский страж ворот мадридского Реала Андрей Лунин стал настоящим героем своей команды в четвертьфинальном противостоянии с Манчестером Сити.

25-летний голкипер то и дело спасал команду в основное время матча, а затем еще и закрепил свою победу в серии пенальти.

Андрей – настоящий мастер отражения 11-метровых ударов. Сегодня мы поговорим об истории взаимоотношений Лунина с самым тяжелым ударом в футболе.

Первый опыт

Во дворе октября 2016 года. Лунину уже исполнилось 17 и он все чаще и чаще играет еще в том, старом Днепре, который потихоньку уже спускается в небытие.

7 числа Андрей не смог отбить пенальти в матче за сборную U-18 от австрийца Кристофа Баумгартнера (сейчас играет за Лейпциг, имеет 35 матчей в сезоне), а через две недели в Луцке его пробил будущий предатель Украины редван мемешев, ныне выступающий в оккупировании Крым.

26 октября в Киеве, на Оболони Арене, Днепр проводит матч Кубка Украины против черниговской Десны. В основное время матча команды забить не смогли, как не забивали они в экстра-таймах. Серия пенальти.

Первый 11-метровый Андрей пропустил – Евгений Чепуренко развел его и мяч по разным углам. Следующим парня проверял питомец Шахтера Максим Максименко и здесь Лунин уже и угадал направление полета мяча, и парировал его.

Дальше были четыре подряд удара, где голкипер даже не угадывал угол, в который будет бить пенальтист. Седьмой удар Андрей чуть не получил, а уже восьмой парировал в красивом прыжке. Александр Черноморец стал вторым, но далеко не последним игроком, не забившим пенальти Лунину.

Победы в Премьер-лиге

Через месяц после победы в серии пенальти в рамках Кубка Украины, нашему герою снова били пенальти, но теперь в основное время и уже в УПЛ.

Да еще кто бил!

В матче против Шахтера Виктор Коваленко заработал 11-метровый, а бить его взялся Марлос. Пробил бразильский украинец хорошо, сильно, в угол, но этого было мало.

Это был последний пенальти, который Лунина пробивали за Днепр. Дальше был переход в Заря и уже там, в матче против Стали, Андрей не дал забить Оресту Кузику на седьмой минуте.

После матча будущий голкипер Реала посвятил этот сейв своей будущей жене Анастасии.

Переезд в Испанию

Как видим, в УПЛ у Андрея статистика невероятная – два отраженных удара из трех. Именно с таким наследием он уехал в Мадрид, а оттуда перебрался в аренду в Леганес.

Там голкипер почти не играл и получал поначалу практику в Кубке Испании. В ответном матче против Райо Вальекано Лунин парировал удар бывшего игрока Манчестер Юнайтед Бебе.

А когда в марте ему удалось выйти на поле второй раз за весь сезон в старте, он еще раз показал, что является настоящим мастером. Хотя тот пенальти из Атлетико Мадрид Лунин, наверное, вспоминает с горечью. Да, он впервые парировал удар топ-звезды мирового футбола - Сауля Ньигеса, но тот на добивании смог все же протолкнуть мяч в ворота.

В конце сезона украинец снова вышел на поле и снова ему пробивали пенальти, но на этот раз Борха Иглесиас был точным.

Чемпион мира

Андрей Лунин, безусловно, стал одним из героев чемпионата мира 2019 года среди команд до 20 лет. Не обошлось здесь и без 11-метровых.

Особенно памятный матч против Нигерии на групповой стадии, когда Мухаммед Тихани (сейчас представляет Спарту из Праги) бил с точки дважды! Первый вратарь отбил, со второй попытки нигериец все же переиграл.

Еще один пенальти был уже в финале турнира против Южной Кореи. Тогда на 5-й минуте матча Лунин спасти не смог, но это не помешало нашим ребятам в итоге победить!

Кстати, с нигерийцами на этом не закончили. Позже в том же году Лунин играл уже за национальную сборную и пропустил точки от Виктора Осимхена!

Новые аренды – новые пенальти

В составе Вальядолида Лунин провел только два матча и надо же было случиться, что в одном из них была серия пенальти?

Это было противостояние в рамках Копа дель Рей, завершившееся вничью 1:1 (Лунин пропустил очень странный дальний удар). И вы только посмотрите на первый пенальти от игрока Марбельи! Ничего не напоминает?

После отраженного удара Элиаза Переса был еще один сейв – теперь не забил Дани Перес. Третий удар Андрей все же пропустил, но это было уже не важно, ведь его партнеры не подвели и реализовали все свои выстрелы.

Через три дня Лунин покинул Вальядолид и перебрался в Реал Овьедо. И знаете, что произошло на следующий день после перехода? Да, Андрею били пенальти. И бил его не кто-нибудь, а сам его величество Дарвин Нуньез! Тогда оба играли в Сегунди и нынешний форвард Ливерпуля тот 11-метровый реализовал.

Кроме Дарвина Андрею в Сегунди забивали еще три игрока с известными фамилиями – аргентинец Леандро Ульоа (чемпион АПЛ по Лестеру), японец Синдзи Кагава (МЮ, Боруссия Д) и Стоичков (а это просто посредственный испанец с легендарным псевдонимом).

Но, конечно, и отраженные пенальти у Андрея не были. Первый, правда, соперник смог добить в ворота после сейва.

Второй был в матче против Депортиво из Ла Коруньи и там украинец обыграл турка Эмре Чолака

В матче против Кадиса также был отбит перед собой 11-метровый, но защитники помешали "добить".

В итоге – семь пенальти за полгода в Овьедо, 10 – если считать три в серии за Вальядолид. Из них половину Лунина отбил.

Реал Мадрид

За два последующих года Лунин играл очень мало, а потому и пенальти ему не били. И вот в конце сезона-2021/2022 Андрей вынужден был дважды в неделю оказаться лицом к лицу с пенальтистами.

И если Янник Ферейра Карраско из мадридского Атлетико пробил вратаря, то вот через неделю украинец отразил "точку". И снова пострадавшим стал Кадис, на этот раз легендарный Альваро Негредо. Интересно, что здесь сам Лунин нарушил правила в собственной штрафной.

Далее последовал один единственный пенальти за весь прошлый сезон, а именно, точный удар в матче клубного чемпионата мира против египетского Эль-Ахли.

И вот наступило нынешнее первенство. Первое наказание ударом с точки Лунина произошло в матче Лиги чемпионов против Браги. Это был первый пенальти для украинца в еврокубках.

Андрей прыгнул точно туда, куда пробил Альваро Джало и отразил удар.

Уже в 2024 году был еще один удар в рамках Ла Лиги, от бывшего мадридиста Рауля Де Томаса, пробившего сильно и точно, не оставив шансов Андрею.

Вечер мечты на Этихаде

И вот мы дошли до того, что и послужило поводом для написания статьи. Андрей Лунин провел сумасшедший вечер в Манчестере и сумел стать главным героем матча против Сити.

Он парировал удары Бернарда Силвы и Матео Ковачича, далеко не последних людей в мировом футболе.

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Да, еще три удара были забиты, но даже показатель в 40% отраженных считается гроссмейстерским.

Итог

Что же мы имеем в итоге? За свою карьеру Лунин отразил 16 пенальти. Он смог переиграть следующих людей: Максим Максименко (Десна), Александр Черноморец (Десна), Марлос (Шахтер), Орест Кузик (Сталь), Бебе (Райо Вальекано), Сауль Ньигес (Атлетико М), Мухамед Тихани (сборная Нигерии U-20 ), Элиаз и Дани Пересы (Марбелья), Педро Санчес (Альбасете), Алекс Фернандес (Кадис), Эмре Чолак (Депортиво), Альваро Негредо (Кадис), Альваро Джало (Брага), Бернарду Силва и Матео Ковачич (Ман Сивач).

0 – ни разу Андрею не пробивали пенальти мимо ворот;

2 – по два сейва делал украинский вратарь в каждой своей серии пенальти;

3 – все три послематчевых серии в своей карьере Лунин выиграл;

6 из 16 – отраженных пенальти в послематчевых сериях у Лунина;

9 – на клубном уровне Лунин парировал девять 11-метровых без учета серий пенальти!

50% - столько ударов с точки парировал украинец "по игре" на клубном уровне;

1 из 6 – пенальти отразил Андрей в матчах за различные сборные Украины;

Из тех, кто все же смог переиграть Андрея в дуэли из точки можно выделить настоящих звезд футбола – Дарвина Нуньеса и Виктора Осимхена, а также просто крутых исполнителей, которые в свое время (некоторые и сейчас) были на слуху – Леонардо Ульоа, Синдзи Кагава, Янник Карраско, Канг-ин Ли и Борха Иглесиас.

Василь Войтюк

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