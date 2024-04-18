Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

"Сливочные" пробились в полуфинал турнира, одолев англичан у них дома.

В рамках второго матча 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле принимал Реал.

Испанский коллектив вышел вперед благодаря голу Родриго, который со второй попытки замкнул прострел Винисиуса.

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Во втором тайме Сити сравнял - Рюдигер плохо вынес мяч, чем воспользовался Кевин Де Брюйне, который отправил мяч под перекладину.

Победитель определился в серии пенальти. Андрей Лунин отбил два пенальти - от Бернарду Силвы и Ковачича, а у Реала промахнулся лишь Модрич. Таким образом, Реал вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Видео голов и обзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити - Реал:

Манчестер Сити - Реал 1:1 (3:4 - пен.) (первый матч - 3:3)

Голы: де Брюйне, 76 - Родриго, 12

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Диаш, Аканджи (Ковачич, 112), Гвардиол - Родри, де Брюйне (Стоунз, 112) - Силва, Фоден, Грилиш (Доку, 72) - Холанд (Альварес, 91).

Реал: Лунин - Карвахаль (Милитао, 110), Рюдигер, Начо, Менди - Камавинга - Вальверде, Кроос (Модрич, 79) - Беллингем - Родриго (Диас, 84), Винисиус.

Предупреждения: Грилиш, Гвардиол - Карвахаль, Родри, Менди

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