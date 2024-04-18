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Лунин превзошел рекорд Реала по сейвам в одном матче Лиги чемпионов

Украинский голкипер провел прекрасную игру против Ман Сити.
Сегодня, 01:25
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов  Реал в серии пенальти одолел Ман Сити на выезде.

Помогла пройти "сливочным", в частности, феноменальная игра Андрея Лунина в воротах, который установил новый рекорд клуба в рамках главного еврокубкового турнира.

По данным сайта УЕФА, на счету украинского голкипера 11 сейвов, что является самым высоким показателем в истории клуба в отдельно взятом матче Лиги Чемпионов.

Ранее рекорд был 9 сейвов, который принадлежал Тибо Куртуа (финал Лиги чемпионов-2021/22 против Ливерпуля), и, собственно самому Лунину (первый матч 1/8 Лиги Чемпионов-2023/24 против РБ Лейпциг).

Отметим также, что те 9 сейвов были личным рекордом Лунина, поэтому, его он тоже превзошел.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Андрей Лунин

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