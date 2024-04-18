Манчестер Сіті - Реал Мадрид: огляд та результат матчу Ліги Чемпіонів
В рамках четвертьфинала Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле встретился с Реалом.
Родриго уже на 12-ой минуте огорчил хозяев, а дальше они полностью перехватили инициативу.
На 15-ой минуте сразу три угловых подряд имели "горожане", но трижды подряд Андрей Лунин прекрасно действовал в воротах, делая сейвы.
Через несколько минут Андрей сделал прекрасный сейв после "выстрела" Кевина де Брюйне, а Холанд пробил в перекладину.
На 26-ой минуте ситуация повторилась. Опять бил Де Брюйне - снова Лунин "потянул". Так же было и почти в конце первого тайма.
Во втором тайме Манчестер Сити продолжил давить, вновь были возможности с угловых, но украинский голкипер надежно действовал в рамке своих ворот.
Лишь на 73-й минуте уже не раз упомянутый де Брюйне нашел способ пробить так, чтобы у Андрея не было никаких шансов, однако, этого хватило лишь на то, что перевести игру в экстра-таймы.
А в дополнительное время Лунин продолжал играть прости прекрасно, что позволило Реалу дойти до серии пенальти, где вратарь "сливочных" и сборной Украины довершил свой космический перфоманс двумя сейвами, которые стали ключевыми и помогли его команде пройти в полуфинал.
Статитика матча Лиги Чемпионов Манчестер Сити - Реал
Манчестер Сити - Реал 1:1 (пен - 3:4)
Голы: Родриго, 12 - Де Брюйне, 73
xG: 2.59 - 1.41
Удары: 34 - 8
Удары в створ ворот: 11 - 3
Владение мячом: 64% - 36%
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!