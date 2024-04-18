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Манчестер Сіті - Реал Мадрид: огляд та результат матчу Ліги Чемпіонів

Украинец показал космический уровень игры
Сегодня, 00:55
Getty Images
Getty Images

В рамках четвертьфинала Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле встретился с Реалом.

Родриго уже на 12-ой минуте огорчил хозяев, а дальше они полностью перехватили инициативу.

На 15-ой минуте сразу три угловых подряд имели "горожане", но трижды подряд Андрей Лунин прекрасно действовал в воротах, делая сейвы.

Через несколько минут Андрей сделал прекрасный сейв после "выстрела" Кевина де Брюйне, а Холанд пробил в перекладину.

На 26-ой минуте ситуация повторилась. Опять бил Де Брюйне - снова Лунин "потянул". Так же было и почти в конце первого тайма.

Во втором тайме Манчестер Сити продолжил давить, вновь были возможности с угловых, но украинский голкипер надежно действовал в рамке своих ворот.

Лишь на 73-й минуте уже не раз упомянутый де Брюйне нашел способ пробить так, чтобы у Андрея не было никаких шансов, однако, этого хватило лишь на то, что перевести игру в экстра-таймы.

А в дополнительное время Лунин продолжал играть прости прекрасно, что позволило Реалу дойти до серии пенальти, где вратарь "сливочных" и сборной Украины довершил свой космический перфоманс двумя сейвами, которые стали ключевыми и помогли его команде пройти в полуфинал.

Статитика матча Лиги Чемпионов Манчестер Сити - Реал

Манчестер Сити - Реал 1:1 (пен - 3:4)

Голы: Родриго, 12 - Де Брюйне, 73

xG: 2.59 - 1.41

Удары: 34 - 8

Удары в створ ворот: 11 - 3

Владение мячом: 64% - 36%

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