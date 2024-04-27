ЛНЗ - Шахтер 0:3: обзор матча и результат игры 27.04.2024

В ближайшее время украинский хавбек на футбольном поле вряд ли появится.

В субботу, 27 апреля, на Центральном стадионе в Черкассах прошел матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором Шахтер приехал в гости к ЛНЗ.

Поединок начался с того, что из-за серьезной травмы "горняки" потеряли Артема Бондаренко - хавбека пришлось на носилках выносить с поля. Вместо него вышел Марло Гомес, который позже еще скажет свое слово.

Первый гол встречи состоялся под занавес первого тайма, когда Даниил Сикан с передачи Кевина забил свой девятый гол в рамках чемпионата Украины.

А в середине второй половины матча подопечные Марино Пушича второй раз отправили мяч в сетку ворот Евгения Кучеренко. В этот раз отличился Георгий Судаков, которому ассистировал Гомес.

За оставшиеся полчаса игры команды создали несколько моментов, которые могли завершиться взятием ворот, и один из них все же изменил счет на табло! Это Эгиналду забил впервые.с февраля.

Шахтер, лидер УПЛ, вернул 4-очковое преимущество над Динамо, которое ранее победило Днепр-1, а ЛНЗ остался седьмым с 32 очками.

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Статистика матча ЛНЗ - Шахтер 26-го тура УПЛ

ЛНЗ - Шахтер 0:3

Голы: Сикан, 40, Судаков, 63, Эгиналду, 90+2.

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 4 - 9

Удары в створ: 2 - 6

Фолы: 8 - 12

Атаки: 75 - 83

ЛНЗ: Кучеренко - Стасюк, Муравский, Салиху, Соареш - Бар (Бойко, 62), Рыбалка, Яшари - Наумец (Насонов, 72), Молло (Хобленко, 46), Пасич (Олейник, 87).

Шахтер: Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо - Степаненко, Бондаренко (Гомес, 9), Судаков - Зубков (Эгиналду, 66), Сикан (Траоре, 66), Кевин (Швед, 88).

Предупреждения: Яшари, Соареш - Сикан.

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