iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ЛНЗ - Шахтер 0:3: обзор матча и результат игры 27.04.2024

В ближайшее время украинский хавбек на футбольном поле вряд ли появится.
Сегодня, 17:30
ЛНЗ - Шахтер / УПЛ
ЛНЗ - Шахтер / УПЛ

В субботу, 27 апреля, на Центральном стадионе в Черкассах прошел матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором Шахтер приехал в гости к ЛНЗ.

Поединок начался с того, что из-за серьезной травмы "горняки" потеряли Артема Бондаренко - хавбека пришлось на носилках выносить с поля. Вместо него вышел Марло Гомес, который позже еще скажет свое слово.

Первый гол встречи состоялся под занавес первого тайма, когда Даниил Сикан с передачи Кевина забил свой девятый гол в рамках чемпионата Украины.

А в середине второй половины матча подопечные Марино Пушича второй раз отправили мяч в сетку ворот Евгения Кучеренко. В этот раз отличился Георгий Судаков, которому ассистировал Гомес.

За оставшиеся полчаса игры команды создали несколько моментов, которые могли завершиться взятием ворот, и один из них все же изменил счет на табло! Это Эгиналду забил впервые.с февраля.

Шахтер, лидер УПЛ, вернул 4-очковое преимущество над Динамо, которое ранее победило Днепр-1, а ЛНЗ остался седьмым с 32 очками.

Читай также: Минай выбрался со дна таблицы УПЛ за счет победы над Черноморцем

Статистика матча ЛНЗ - Шахтер 26-го тура УПЛ

ЛНЗ - Шахтер 0:3
Голы: Сикан, 40, Судаков, 63, Эгиналду, 90+2.

Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 4 - 9
Удары в створ: 2 - 6
Фолы: 8 - 12
Атаки: 75 - 83

ЛНЗ: Кучеренко - Стасюк, Муравский, Салиху, Соареш - Бар (Бойко, 62), Рыбалка, Яшари - Наумец (Насонов, 72), Молло (Хобленко, 46), Пасич (Олейник, 87).

Шахтер: Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо - Степаненко, Бондаренко (Гомес, 9), Судаков - Зубков (Эгиналду, 66), Сикан (Траоре, 66), Кевин (Швед, 88).

Предупреждения: Яшари, Соареш - Сикан.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Шахтер Донецк ЛНЗ

Статьи по теме

УПЛ: Минай победил Черноморец, Динамо обыграло Днепр-1, Шахтер разгромил ЛНЗ, Рух примет Верес УПЛ: Минай победил Черноморец, Динамо обыграло Днепр-1, Шахтер разгромил ЛНЗ, Рух примет Верес
Днепр-1 - Динамо 1:2 видео голов и лучших моментов матча Днепр-1 - Динамо 1:2 видео голов и лучших моментов матча
Ньюкасл в матче с Шеффилдом установил рекорд результативности АПЛ Ньюкасл в матче с Шеффилдом установил рекорд результативности АПЛ
Первый гол Антони в АПЛ этого сезона не помог Манчестер Юнайтед обыграть Бернли Первый гол Антони в АПЛ этого сезона не помог Манчестер Юнайтед обыграть Бернли
Помочь журналистам

Видео

Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом
Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа19:29
Ньюкасл в матче с Шеффилдом установил рекорд результативности АПЛ
Европа19:08
Первый гол Антони в АПЛ этого сезона не помог Манчестер Юнайтед обыграть Бернли
Европа18:59
Антони забил первый гол за МЮ в этом сезоне АПЛ
Европа и мир18:55
ЧМ-2024 по хоккею, Дивизион ІВ: Украина стартует матчем с Эстонией, онлайн-трансляция
Европа18:35
Лейпциг устроил волевой разгром Боруссии Дортмунд
НБА18:34
НБА договорилась с Amazon о трансляции матчей
Европа18:25
Дубль Кейна приносит Баварии непростую победу над Айнтрахтом
Европа17:59
Два английских клуба хотят перехватить у Аталанты бельгийського таланта
Европа17:55
Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом
Украина17:52
УПЛ: Минай победил Черноморец, Динамо обыграло Днепр-1, Шахтер разгромил ЛНЗ, Рух примет Верес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK