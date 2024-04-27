Днепр-1 - Динамо 1:2: обзор матча и результат игры 27.04.2024

Даже удаление Александра Тымчика не помешало "бело-синим" добыть волевые три очка.

В субботу, 27 апреля, в Днепре прошел центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором местный Днепр-1 принимал Динамо.

После стартовых 13 минут команды отправились в убежище из-за воздушной тревоги - игра возобновилась спустя полчаса.

И хотя преимуществом владели киевляне, первый гол встречи организовали днепряне. На 43-й минуте Алексей Гуцуляк выиграл борьбу сразу у двух защитников и с острого угла перебросил мяч через Георгия Бущана.

Источник: СК Днепр-1

Но сразу после перерыва счет был уже равным. Владислав Ванат не сумел пробить из пределов штрафной, но мяч подхватил Владислав Кабаев, который сумел с близкого расстояния поразить ворота Евгения Волынца.

После этого команда Александра Шовковского продолжила оказывать давление на ворота соперника, но до забитого гола дело так и не доходило.

Зато оно дошло до удаления на 88-й минуте, когда Александр Тымчик выполнил опасный подкат сзади - пострадал Олег Очеретько. За свои действия защитник Динамо получил прямую красную карточку.

Источник: СК Днепр-1

Источник: СК Днепр-1

Но даже в меньшинстве "бело-синие" умудрились вырвать победу. Уже в добавленное время Владислав Супряга покатил мяч на Ваната, а лучший бомбардир УПЛ ударом в касание забил очередной свой гол.

В итоге Динамо завоевало сложнейшую победу, благодаря которой столичный клуб продолжает свою погоню за Шахтером. Днепр-1 остался четвертым с 45 очками в активе и все сильнее отваливается от группы лидеров.

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Статистика матча Днепр-1 - Динамо 26-го тура УПЛ

Днепр-1 - Динамо 1:2

Голы: Гуцуляк, 43 - Кабаев, 49, Ванат, 90+1.

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 3 - 7

Удары в створ: 2 - 5

Фолы: 9 - 7

Атаки: 35- 46

Днепр-1: Волынец - Адамюк, Сваток, Сарапий, Пасич - Бабенко, Рубчинский (Горбунов, 84), Мирошниченко (Гаджиев, 90+3), Леднев, Очеретько - Гуцуляк.

Динамо: Бущан - Тымчик, Попов, Михавко (Дячук, 66), Вивчаренко - Андриевский (Бражко, 59), Шапаренко (Шепелев, 82), Буяльский - Ярмоленко (Волошин, 59), Ванат, Кабаев (Супряга, 82).

Предупреждения: Сарапий, Мирошниченко, Сваток, Гаджиев - Шапаренко, Андриевский, Ярмоленко, Дячук.

Удаление: Тымчик, 88 (Динамо, прямая красная карточка).

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