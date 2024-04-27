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Минай - Черноморец 2:0: обзор матча и результат игры 27.04.2024

После "зимних каникул" команда Желько Любеновича набрала 13 из 19 своих очков.
Сегодня, 14:54
Тимур Кораблин / УПЛ
Тимур Кораблин / УПЛ

В субботу, 27 апреля, в рамках 26-го тура Украинской Премьер-лиги состоялся матч между Минаем и Черноморцем.

Хозяевам поля удалось отметиться быстрым голом, который на свой счет записал Тимур Кораблин.

Команды проводили достаточно равный поединок, но, к сожалению, без большого количества моментов. Несмотря на это после перерыва команда Желько Любеновича смогла удвоить преимущество благодаря результативному удару Артура Ременяка.

А вот подопечные Романа Григорчука ничего не могли поделать с обороной соперника, так и не сумев пробить Александра Кемкина за 90 минут игры.

За счет победы Минай поднялся с последнего места таблицы чемпионата Украины: Любенович и компания догнали по очкам Металлист 1925 (по 19), но обошли харьковчан за счет дополнительных показателей.

Черноморец в свою очередь остается девятым с 29 баллами в активе. Однако по итогам тура одесситы могут потерять свою позицию.

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Статистика матча Минай - Черноморец 26-го тура УПЛ

Минай - Черноморец 2:0
Голы: Кораблин, 6, Ременяк, 63.

Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 9 - 7
Удары в створ: 3 - 3
Фолы: 13 - 9
Атаки: 84 - 82

Минай: Кемкин - Дмитрук, Скиба, Чуев, Кисиль - Семотюк (Матюшенко, 77), Петько (Витенчук, 68), Кораблин (Корнейчук, 77) - Ременяк (Гуничев, 63), Устименко, Вакула.

Черноморец: Варакута - Путря (Иеде, 84), Садюк, Гучек (Авагимян, 46), Ермаков - Огиря (Бойчук, 46), Шпорн, Брагару - Бадибанга (Альваренга, 70), Кузык (Гомеш, 70), Штогрин.

Предупреждения: Дмитрук, Скиба - Бадибанга, Брагару.

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