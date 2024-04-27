Лас-Пальмас - Жирона 0:2 видео голов и лучших моментов матча 27.04.2024

В субботу, 27 апреля, Жирона сыграла на выезде против Лас-Пальмаса в рамках 33-го тура чемпионата Испании.

Каталонская команда в поединке с тремя пенальти праздновала успех, обыграв соперника со счетом 2:0.

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Лас-Пальмас мог выйти вперед в начале матча, но Сандро Рамирес не сумел переиграть ударом с одиннадцатиметровой отметки Пауло Гассанигу.

В середине первого тайма уже гости заработали пенальти, который впервые за время своих выступлений в Жироне не реализовал Артем Довбик - с ударом украинца также справился голкипер. Тем не менее на добивании успешно сыграл Давид Лопес, отправив мяч в ворота.

Во второй половине встречи Довбик снова взялся пробивать пенальти и сумел исправиться, переиграв со второй попытки вратаря Лас-Пальмаса и установив окончательный результат матча.

Вашему вниманию видео всех голов матча Лас-Пальмас - Жирона в 33-м туре Ла Лиги:

Лас-Пальмас - Жирона 0:2

Голы: Давид Лопес, 26, Довбик, 56 (пен.)

Незабитые пенальти: Рамирес, 8 (вратарь) - Довбик, 26 (вратарь)

Лас-Пальмас: Вальес - Суарес (Мунир, 63), Коко, Мармоль, Синкгравен (Серхи Кардона, 63) - Парк, Муньос (Бенито Рамирес, 81), Перроне (Фабио Гонсалес, 78), Кириан Родригес, Молейро - Сандро (Марк Кардона, 63)

Жирона: Гассанига - Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес - Эррера (Арнау, 89), Алейш Гарсия - Коуто (Цыганков, 70), Мартин (Солис, 89), Савио (Торре, 80) - Довбик (Порту, 70)

Предупреждения: Кириан Родригес, 39, Мармоль, 45+3 - Довбик, 36, Эррера, 39, Коуто, 69.

Источник: MEGOGO

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