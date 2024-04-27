Лас-Пальмас - Жирона 0:2: обзор матча и результат игры 27.04.2024

Украинец не реализовал одиннадцатиметровый удар, но после исправился и помог одержать победу.

В субботу, 27 апреля, Жирона встречалась на выезде с Лас-Пальмасом в рамках 33-го тура чемпионата Испании.

Судьбу поединка предопределили эпизоды с одиннадцатиметровыми ударами, а победителем из противостояния вышла каталонская команда, обыграв соперника со счетом 2:0.

Первыми возможность открыть счет с пенальти получили хозяева поля уже на восьмой минуте, но Пауло Гассанига справился с ударом Сандро Рамиреса.

В середине тайма право на одиннадцатиметровый удар получили уже гости за нарушение правил против Эрика Гарсии во время подачи с углового, а исполнить его взялся Артем Довбик. Тем не менее украинский нападающий впервые в составе Жироны не сумел переиграть с "точки" голкипера, пробив низом в левый угол, где и оказался вратарь. Все же первым на добивании был Давид Лопес и вывел каталонскую команду вперед.

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Впрочем, во второй половине встречи Довбик получил возможность реабилитироваться, когда каталонцы снова заработали пенальти. В этот раз украинец сильно пробил уже в правый угол - голкипер Альваро Вальес снова угадал направление, но не смог помешать взятию ворот.

Источник: twitter.com/GironaFC

Также в этом матче Довбик заработал желтую карточку и был заменен на 70-й минуте. Одновременно на поле вышел украинский вингер Виктор Цыганков, который вернулся в игру после травмы, пропустив два предыдущих поединка.

После этой победы Жирона, набрав 71 балл, поднялась на вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Барселона идет третьей, отставая на один пункт, но имея матч в запасе. Лас-Пальмас с 37 очками занимает 13-ю строчку.

Статистика матча Лас-Пальмас - Жирона 33-го тура чемпионата Испании

Лас-Пальмас - Жирона 0:2

Голы: Давид Лопес, 26, Довбик, 56 (пен.)

Незабитые пенальти: Рамирес, 8 (вратарь) - Довбик, 26 (вратарь)

Ожидаемые голы (xG): 1.32 - 2.06

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 10 - 6

Удары в створ: 5 - 3

Угловые: 4 - 2

Фолы: 12 - 10

Атаки: 108 - 84

Лас-Пальмас: Вальес - Суарес (Мунир, 63), Коко, Мармоль, Синкгравен (Серхи Кардона, 63) - Парк, Муньос (Бенито Рамирес, 81), Перроне (Фабио Гонсалес, 78), Кириан Родригес, Молейро - Сандро (Марк Кардона, 63)

Жирона: Гассанига - Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес - Эррера (Арнау, 89), Алейш Гарсия - Коуто (Цыганков, 70), Мартин (Солис, 89), Савио (Торре, 80) - Довбик (Порту, 70)

Предупреждения: Кириан Родригес, 39, Мармоль, 45+3 - Довбик, 36, Эррера, 39, Коуто, 69.

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