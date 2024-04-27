Довбик впервые не реализовал пенальти за Жирону

Тем не менее эпизод с одиннадцатиметровым ударом все же завершился взятием ворот.

В субботу, 27 апреля, Лас-Пальмас принимает на своем поле Жирону в рамках 33-го тура чемпионата Испании.

На 26-й минуте встречи при счете 0:0 гости получили право на одиннадцатиметровый удар за фол против Эрика Гарсии во время углового.

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Исполнить пенальти взялся украинский нападающий Артем Довбик, но не сумел переиграть голкипера, пробив низом туда, куда прыгнул вратарь. Тем не менее на добивании успешно сыграл Давид Лопес и вывел каталонскую команду вперед.

Для Довбика это первый нереализованный пенальти за Жирону. Четыре предыдущих попытки украинца увенчались успехом.

Отметим, что всего в текущем сезоне на счету Довбика 18 голов и семь результативных передач в 33 матчах во всех турнирах за Жирону.

Ранее сообщалось, что Довбик может перейти в итальянский топ-клуб.

Источник видео: MEGOGO

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